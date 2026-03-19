¡Amor por los michis! Abuelita salva a 40 gatitos tras ataque en Líbano

En medio de los bombardeos que azotan el sur de Líbano, una mujer se negó a abandonar lo que más amaba: sus gatos. Su historia, ocurrida en una de las zonas más afectadas por el conflicto, se ha viralizado como símbolo de empatía y resistencia en tiempos de guerra.

Diana Abbadi decidió no abandonar a sus gatos pese al riesgo por los ataques. / Captura

Una decisión en medio del peligro

Cuando sonaron las alarmas por nuevos ataques, Diana Abbadi, habitante de un suburbio en el sur de Líbano, tuvo claro qué hacer: regresar por sus animales.

La mujer logró evacuar junto a 40 gatitos, pese a que su comunidad ya había sido prácticamente desalojada por el riesgo de bombardeos.

“Fui desplazada por la fuerza y me llevé a 40 gatos conmigo, porque son almas que no deben ser abandonadas”, relató.

La mujer trasladó por su cuenta a 40 felinos para ponerlos a salvo. / Captura

¿Qué está pasando en el sur de Líbano?

El rescate ocurrió en el contexto de una nueva escalada del conflicto armado en la región. Desde inicios de marzo de 2026, los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá han derivado en bombardeos constantes, órdenes de evacuación y miles de personas desplazadas.

Los ataques han impactado especialmente zonas residenciales del sur del país y suburbios de Beirut, donde civiles han tenido que abandonar sus hogares ante el riesgo de nuevos bombardeos.

El sur de Líbano vive una grave crisis militar iniciada por el ejército de Israel contra Hezbolá. / AP

Un acto de resistencia y empatía

A pesar del miedo y la destrucción, la historia de Diana Abbadi ha sido vista como un acto de humanidad en medio del conflicto. La mujer aseguró que el traslado fue complicado, ya que no contaba con ayuda y tuvo que movilizar a los animales por su cuenta.

Su caso refleja una realidad poco visibilizada en las guerras: el abandono forzado no solo afecta a las personas, sino también a los animales que dependen de ellas.

Diana Abbadi arriesgó su vida para rescatar a los animales que cuidaba. / Captura