¡No es broma! Argentina atacaría a Irán si Estados Unidos le pide ayuda

En medio del creciente conflicto en Medio Oriente, Argentina encendió las alarmas internacionales luego de que funcionarios del gobierno de Javier Milei dejaran abierta la posibilidad de apoyar militarmente a Estados Unidos en un eventual ataque contra Irán.

Todo comenzó con las declaraciones del propio presidente argentino, quien respaldó abiertamente la postura de Donald Trump frente al régimen iraní.

“Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar”, aseguró Milei, destacando el papel del mandatario estadounidense en el escenario global.

El presidente Javier Milei no descarta la idea de apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán / AP

“Está claro de qué lado vamos a estar”

Las palabras no se quedaron ahí. El canciller argentino, Pablo Quirno, fue aún más directo al hablar sobre el posible rol del país sudamericano en el conflicto.

“En la medida que lo necesite (Estados Unidos), está claro de qué lado vamos a estar”, afirmó.

Aunque intentó matizar señalando que el envío de fuerzas militares eran “rumores”, no descartó por completo esa posibilidad, lo que elevó la tensión política.

Argentina se ha mostrado como un aliado de las políticas de Donald Trump / AP

Por su parte, el secretario de Comunicación del gobierno, Javier Lanari, reforzó la postura: “Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren, se dará”.

Milei apuesta por el bloque occidental

l posicionamiento de Argentina no es casual. Desde su llegada al poder, Milei ha mostrado una alineación clara con Estados Unidos y su política exterior, apostando por un reordenamiento geopolítico global.

El mandatario incluso aseguró que el conflicto podría derivar en cambios importantes a nivel mundial: “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance… la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte”.

Además, defendió la postura estadounidense al señalar que el problema con Irán no es económico, sino estratégico: “A diferencia de distintos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo, aquí lo que importa… es pura y exclusivamente la geopolítica”.

Se decía que Argentina enviará buques de guerra a Irán / Redes Sociales

Irán, bajo la lupa internacional

Desde Washington, también se ha advertido sobre el riesgo que representa Irán. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, aseguró:

“El régimen iraní parece estar intacto, pero muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares”.

Mientras tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, lanzó una advertencia contundente.

“Irán está adquiriendo experiencia en estas tecnologías… si no se les pone freno tendrían la capacidad de lanzar misiles hasta el territorio continental de Estados Unidos”.

Estados Unidos continúa generando fuerza en su apoyo a Israel para la guerra en Medio Oriente / AP

Un escenario que podría escalar