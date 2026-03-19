¿Quién es el sucesor de ‘El Mecho’? Y no es un mexicano quien liderará al CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría entrando en una nueva era tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y lo que ha sorprendido no es solo el relevo… sino quién lo encabeza.

De acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal, Juan Carlos Valencia González, hijastro del capo y nacido en California, sería el nuevo líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

El medio señala que el ascenso se dio tras la muerte de Oseguera, quien habría sido enterrado “en un ataúd dorado”, momento en el que Valencia comenzó a tomar el control del grupo criminal.

Las autoridades estadounidenses ya están tras la pista de Juan Carlos Valencia / Redes Sociales

Un líder que complica a Estados Unidos

El hecho de que Valencia González sea ciudadano estadounidense cambia por completo el panorama para las autoridades de ese país.

“Las agencias de inteligencia de Estados Unidos ahora podrían enfrentar obstáculos legales para atacar directamente y recopilar datos personales sobre Valencia González debido a su lugar de nacimiento. Esto podría dificultar una importante cooperación táctica que se ha desarrollado entre la presidenta de México (Claudia Sheinbaum) y Estados Unidos”, expone el medio de comunicación.

Esto significa que, aunque sea identificado como líder del CJNG, su nacionalidad lo protege bajo ciertas leyes estadounidenses, lo que haría más lento cualquier intento de intervención directa.

El Gobierno de Estados Unidos tendrá mayores complicaciones para poder arrestar a Valencia por ser ciudadano estadounidense / Redes Sociales

Las trabas legales para perseguirlo

El reporte explica que para vigilar o actuar contra un ciudadano estadounidense en el extranjero, Washington necesitaría permisos especiales:

“Aunque estos obstáculos pueden superarse, los requisitos adicionales podrían frenar una operación de ritmo rápido, dijeron funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos".

Además, se menciona que las fuerzas estadounidenses tienen limitaciones claras en territorio mexicano, lo que complica aún más cualquier operación.

El Mencho fue ejecutado gracias a un dron que lo estaba siguiendo / Redes Sociales

Así cayó ‘El Mencho’

El reportaje también revela detalles clave sobre la operación que terminó con la vida del líder del CJNG.

“A petición de México, la CIA posicionó un dron Predator desarmado sobre un complejo vacacional en Tapalpa, donde observó a un hombre salir de un vehículo y abrazar afectuosamente a la pareja de Oseguera, según personas familiarizadas con la operación”.

“Los funcionarios de inteligencia concluyeron que el hombre debía ser el propio Oseguera, ya que ¿quién más se atrevería a ser tan cercano con la novia del capo? En cuestión de horas, fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en el escondite, matando a Oseguera y a ocho de sus guardaespaldas”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene líder y es el hijastro de El Mencho / Redes Sociales

Un nuevo objetivo… pero más difícil de alcanzar

El mismo medio advierte que la ciudadanía de Valencia González eleva el riesgo político y legal si Estados Unidos decide intensificar su lucha contra el narcotráfico.

“Después de ver en televisión cómo la violencia se extendía por todo México tras la muerte de Oseguera, el presidente Trump dijo que llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum y le dijo que México debía detener el caos, ofreciendo enviar fuerzas estadunidenses para combatir a los cárteles”.