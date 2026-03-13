VIDEO: ¿Salen imágenes de “El Mencho” revelando el origen de su apodo “Señor de los Gallos”?

El nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales luego de que se difundiera un video inédito en el que presuntamente aparece el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El clip, que comenzó a circular la mañana de este viernes en diferentes cuentas de X (antes Twitter), muestra al capo en lo que parece ser un palenque improvisado, situación que habría dado origen a uno de los apodos con los que se le identificaba: “El Señor de los Gallos”.

De acuerdo con usuarios que difundieron el material, el video habría sido proporcionado por una fuente anónima y se asegura que fue grabado hace más de dos décadas, aunque no existe confirmación oficial sobre su origen ni sobre el lugar exacto donde fue captado.

Sin embargo, diversas versiones señalan que podría haber sido registrado en Jalisco o Michoacán, estados donde el grupo criminal que encabezaba ha tenido presencia durante años.

Tras la muerte de El Mencho han salido varias imágenes que carecen de veracidad oficial / Redes Sociales

El video que muestra su afición por las peleas de gallos

En la grabación, que dura apenas 10 segundos, se observa a “El Mencho” en el centro de un pequeño palenque, delimitado por postes de madera y un plástico azul que rodea el espacio donde se desarrollaría la pelea.

El líder criminal sostiene un gallo en las manos, aparentemente preparándolo para enfrentar a otro ejemplar mientras decenas de personas observan el espectáculo.

En las imágenes también se alcanza a distinguir que viste pantalón de mezclilla y una camisa verde agua de manga corta, con un estilo sencillo, aunque porta un anillo cuyos detalles no se logran apreciar con claridad.

El video muestra supuestamente al líder del CJNG cuando era más joven dentro de un palenque / Redes Sociales

El video termina justo cuando Oseguera Cervantes se acerca a uno de los lados del palenque para mostrar el gallo a los jueces, por lo que no se sabe qué ocurrió después.

¿Por qué le decían “El Señor de los Gallos”?

La difusión del material provocó una rápida reacción en redes sociales, pues muchos usuarios señalaron que la escena confirmaría el origen de su apodo.

Según las versiones que circulan, el sobrenombre de “El Señor de los Gallos” estaría relacionado con la afición que tenía por las peleas de gallos, una práctica arraigada en algunas regiones del país.

Además, el clip llamó la atención porque son muy pocas las imágenes o videos conocidos del capo, quien durante años evitó aparecer públicamente.

Dudan de la autenticidad del video

Aunque el material se volvió viral en cuestión de horas, algunos internautas cuestionaron su autenticidad y plantearon la posibilidad de que haya sido creado con herramientas de Inteligencia Artificial.

Hasta ahora, no existe evidencia real que confirme que el video haya sido manipulado ni tampoco una autoridad oficial o medio que haya validado su origen.

Las autoridades no ha mencionado nada del capo después de que fue abatido en febrero pasado / Especial

Mientras tanto, el clip continúa circulando en redes sociales y mantiene el nombre de “El Mencho” entre las principales conversaciones digitales.