Detienen al “Doble R”, presunto responsable de disturbios tras la muerte de El Mencho

Un hombre identificado como Ángel Javier “N”, alias “El RR” o “Doble R”, fue detenido en Mexicali, Baja California, durante un operativo realizado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con reportes oficiales, la captura se realizó el pasado miércoles, cuando el sujeto fue interceptado afuera de una vivienda ubicada en la calle 2 de octubre, en la colonia Flores Magón, al oriente de la ciudad.

Las autoridades lo investigan por diversos delitos, entre ellos homicidio, además de presuntamente estar vinculado con los disturbios registrados a finales de febrero en Mexicali, luego del operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde murió Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura se realizó el pasado miércoles afuera de su domicilio / Redes Sociales

Lo relacionan con disturbios, incendios y operaciones criminales

De acuerdo con las investigaciones, Ángel Javier “N” ya estaba bajo vigilancia desde hace varios meses, cuando fue relacionado con el grupo criminal conocido como Los Rusos. Sin embargo, reportes más recientes lo señalan como presunto enlace del CJNG en Mexicali, lo que lo colocó en la mira de las autoridades estatales.

La captura ocurrió el miércoles 11 de marzo, durante un operativo destinado a cumplir un mandamiento judicial por el delito de homicidio.

No obstante, las investigaciones también lo vinculan con otros delitos, entre ellos los disturbios y ataques registrados tras el asesinato de El Mencho, cuando células criminales incendiaron vehículos, negocios y provocaron caos en la ciudad.

Los disturbios fueron provocados presuntamente por Ángel Javier “N”, alias “El RR” / Redes Sociales

También investigan ataques contra vivienda y foodtruck

Además, las autoridades analizan la posible participación del Doble R en ataques armados contra una vivienda en la colonia Cuauhtémoc de Mexicali, así como en agresiones contra un foodtruck ligado a funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).

Hasta el momento, no existe una acusación formal por estos hechos, aunque continúan las investigaciones para determinar su grado de participación.

Al Doble R lo señalan como presunto enlace del CJNG en Mexicali / Redes Sociales