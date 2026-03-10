Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) defendió la actuación de las fuerzas federales durante el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con autoridades militares, era poco probable que el capo se hubiera entregado, debido a la intensidad del enfrentamiento y al contexto en el que se desarrolló la operación.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el objetivo inicial del operativo era capturar con vida al líder del CJNG, pero la situación cambió cuando los elementos del crimen organizado comenzaron a atacar a las fuerzas federales.

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el objetivo del operativo era capturar a “El Mencho”, pero el enfrentamiento armado cambió el curso de la operación./ X

Según el reporte oficial, el operativo se llevó a cabo el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, luego de que trabajos de inteligencia permitieran ubicar al capo en una zona residencial donde se encontraba con un número reducido de escoltas.

Durante la intervención, efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea participaron en una acción coordinada por aire y tierra para detener al líder del CJNG, considerado uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Defensa explica cómo ocurrió el enfrentamiento

De acuerdo con el relato de la Sedena, cuando los militares avanzaron para detener a Oseguera Cervantes, integrantes del CJNG abrieron fuego contra las fuerzas federales, lo que desencadenó un intenso intercambio de disparos en la zona boscosa cercana al lugar donde se encontraba el capo.

Durante el enfrentamiento, el líder del CJNG intentó escapar junto con parte de su equipo de seguridad hacia el bosque, mientras elementos de fuerzas especiales iniciaban una persecución para detenerlo.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, era considerado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)./ RS

En ese intercambio armado, “El Mencho” resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado en helicóptero para recibir atención médica. Sin embargo, el capo murió debido a las lesiones antes de poder llegar al hospital.

El objetivo era capturarlo con vida

Las autoridades militares insistieron en que la intención inicial del operativo era detener con vida al líder del CJNG, pero el nivel de violencia y la resistencia armada obligaron a las fuerzas federales a responder al ataque.

De acuerdo con el gobierno federal, el operativo terminó con la muerte del capo y de varios integrantes de su círculo de seguridad, además de bajas entre las fuerzas armadas, lo que reflejó la magnitud del enfrentamiento registrado durante la intervención.

El operativo para detener a “El Mencho” se realizó en el municipio de Tapalpa, Jalisco, tras trabajos de inteligencia de las fuerzas federales./ RS