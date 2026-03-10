Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal

Una broma escolar salió mal. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:30 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lo que comenzó como una aparente travesura escolar terminó en una tragedia que hoy sacude a toda una comunidad educativa.

Un profesor de secundaria murió en el estado de Georgia, Estados Unidos, luego de que una broma protagonizada por varios estudiantes terminara en un accidente fatal frente a su propia casa.

Escuela secundaria North Hall en Gainesville. / AP

Una broma estudiantil termina en tragedia

El docente fue identificado como Jason Hughes, de 40 años, maestro de matemáticas en una escuela de Gainesville. De acuerdo con autoridades del condado de Hall, el incidente ocurrió cuando un grupo de jóvenes acudió a su vivienda para realizar una travesura común entre estudiantes: lanzar rollos de papel higiénico a la casa.

El docente fue identificado como Jason Hughes, de 40 años. / RS

¿Qué broma hicieron los estudiantes que provocó la muerte del profesor?

Según los reportes de las autoridades, Hughes salió de su casa al notar lo que ocurría en su jardín. En ese momento, los estudiantes intentaron huir del lugar a bordo de dos vehículos.

Durante la salida, uno de los automóviles atropelló al profesor, quien cayó en la calle mientras los jóvenes escapaban. El docente fue trasladado a un hospital, pero murió a causa de las lesiones.

Las autoridades confirmaron que cinco estudiantes estuvieron involucrados en la broma que terminó en el fatal accidente.

Estudiante enfrenta cargos tras el atropello

La Oficina del Sheriff del condado de Hall informó que un joven de 18 años fue acusado de homicidio vehicular por su presunta responsabilidad en el atropello.

Otros cuatro estudiantes también enfrentan cargos menores relacionados con allanamiento de propiedad y tirar basura, al haber participado en la broma.

Un joven de 18 años fue acusado de homicidio vehicular. / iStock

Familia del profesor pide clemencia para los jóvenes

A pesar de la tragedia, la familia de Hughes ha pedido a las autoridades considerar retirar los cargos contra los estudiantes.

Posteriormente, los cinco adolescentes quedaron en libertad bajo fianza, dijo la oficina del sheriff.

De acuerdo con declaraciones de sus familiares, el profesor dedicó gran parte de su vida a apoyar y orientar a sus alumnos, por lo que creen que él no habría querido que sus vidas quedaran marcadas por este hecho.

Comunidad escolar lamenta la muerte del profesor

Tras conocerse la noticia, estudiantes, colegas y vecinos recordaron a Hughes como un maestro dedicado que mantenía una relación cercana con sus alumnos.

La tragedia ha generado conmoción en la comunidad educativa de Georgia y reavivó la discusión sobre los límites de las bromas estudiantiles y las posibles consecuencias cuando estas salen de control.

Comunidad escolar lamenta la muerte del profesor dejando flores en la secundaria North Hall. / AP
Últimos videos
Lo Último
12:06 Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
11:59 Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
11:48 Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
11:42 Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
11:41 ¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
11:30 Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
11:03 ¡Inesperado! América tendrá equipo en la Queens League
11:01 UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Bodo/Glimt vs Sporting?
11:01 ¡Se acerca al Mundial 2026! Javier Aguirre planea convocar a Guillermo Ochoa para la Fecha FIFA de marzo
10:51 ¿Mono Punch está sufriendo bullying? Zoológico de Japón responde a videos virales
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Futbol
10/03/2026
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Isaac del Toro en el podio del Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, con el jersey azul del líder general | AP
Otros Deportes
10/03/2026
Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Contra
10/03/2026
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
Otros Deportes
10/03/2026
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Futbol
10/03/2026
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
Contra
10/03/2026
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal