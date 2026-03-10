Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal

Un profesor de secundaria murió en el estado de Georgia, Estados Unidos, luego de que una broma protagonizada por varios estudiantes terminara en un accidente fatal frente a su propia casa.

Escuela secundaria North Hall en Gainesville. / AP

Una broma estudiantil termina en tragedia

El docente fue identificado como Jason Hughes, de 40 años, maestro de matemáticas en una escuela de Gainesville. De acuerdo con autoridades del condado de Hall, el incidente ocurrió cuando un grupo de jóvenes acudió a su vivienda para realizar una travesura común entre estudiantes: lanzar rollos de papel higiénico a la casa.

El docente fue identificado como Jason Hughes, de 40 años. / RS

¿Qué broma hicieron los estudiantes que provocó la muerte del profesor?

Según los reportes de las autoridades, Hughes salió de su casa al notar lo que ocurría en su jardín. En ese momento, los estudiantes intentaron huir del lugar a bordo de dos vehículos.

Durante la salida, uno de los automóviles atropelló al profesor, quien cayó en la calle mientras los jóvenes escapaban. El docente fue trasladado a un hospital, pero murió a causa de las lesiones. Las autoridades confirmaron que cinco estudiantes estuvieron involucrados en la broma que terminó en el fatal accidente.

Estudiante enfrenta cargos tras el atropello

La Oficina del Sheriff del condado de Hall informó que un joven de 18 años fue acusado de homicidio vehicular por su presunta responsabilidad en el atropello.

Otros cuatro estudiantes también enfrentan cargos menores relacionados con allanamiento de propiedad y tirar basura, al haber participado en la broma.

Un joven de 18 años fue acusado de homicidio vehicular. / iStock

Familia del profesor pide clemencia para los jóvenes

A pesar de la tragedia, la familia de Hughes ha pedido a las autoridades considerar retirar los cargos contra los estudiantes.

Posteriormente, los cinco adolescentes quedaron en libertad bajo fianza, dijo la oficina del sheriff.

De acuerdo con declaraciones de sus familiares, el profesor dedicó gran parte de su vida a apoyar y orientar a sus alumnos, por lo que creen que él no habría querido que sus vidas quedaran marcadas por este hecho.

Comunidad escolar lamenta la muerte del profesor

Tras conocerse la noticia, estudiantes, colegas y vecinos recordaron a Hughes como un maestro dedicado que mantenía una relación cercana con sus alumnos.

La tragedia ha generado conmoción en la comunidad educativa de Georgia y reavivó la discusión sobre los límites de las bromas estudiantiles y las posibles consecuencias cuando estas salen de control.