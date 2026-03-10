Así reaccionó Aracely Arámbula tras la filtración de la foto de su hijo mayor con Luis Miguel

La reciente difusión de una fotografía de Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, provocó sorpresa entre seguidores del espectáculo y abrió nuevamente la conversación sobre la privacidad de los hijos de figuras públicas. Tras la circulación de la imagen, se dio a conocer cómo reaccionó la actriz al enterarse de que el rostro de su hijo había sido captado por cámaras.

Aracely Arábula y Luis Miguel en Venecia en 2005.

Durante años, Aracely Arámbula mantuvo una postura firme respecto a la vida privada de sus hijos, evitando mostrar sus rostros públicamente y procurando mantenerlos alejados de los reflectores. La situación cambió luego de que en el programa de espectáculos Ventaneando se difundieran imágenes del joven, captadas presuntamente en un aeropuerto.

Miguel Gallego es el primogénito de la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula./ Ventaneando

La revelación generó impacto porque se trata de la primera vez que el rostro del hijo mayor de la actriz y el cantante aparece de forma tan clara en medios, después de casi dos décadas de discreción. Miguel, quien actualmente tiene 19 años, había permanecido fuera del ojo público debido a la decisión de su madre de proteger su identidad visual.

¿Cómo reaccionó Aracely Arámbula tras la filtración de la foto de su hijo mayor?

De acuerdo con el periodista Ricardo Manjarrez, la actriz ya tenía conocimiento de que algunos medios habían logrado captar imágenes de sus hijos antes de que estas se difundieran públicamente. Según explicó en televisión, la situación la tenía inquieta por el historial de cuidado que ha mantenido sobre este tema.

Aracely Arámbula ha procurado mantener a sus hijos alejados de los reflectores desde su nacimiento. / Hola

“Aracely estaba ya al tanto de que algunos medios habían captado a sus hijos. Evidentemente, estaba nerviosa porque… ha trabajado por casi dos décadas para mantenerlos en el anonimato”, señaló el conductor durante la emisión del programa.

Cómo se obtuvieron las imágenes del hijo de Luis Miguel

Según relató Ricardo Manjarrez, las fotografías fueron tomadas mientras realizaba una guardia periodística en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese momento, Aracely Arámbula se encontraba acompañada por sus dos hijos.

Miguel, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, fue captado recientemente en el Aeropuerto de la Ciudad de México. / Ventaneando

El periodista explicó que los jóvenes transitaban por una zona pública del aeropuerto y aclaró que el equipo evitó mostrar el rostro del hijo menor debido a que aún es menor de edad.

“Estamos blurreando el rostro de Daniel porque es menor de edad. Miguel ya tiene 19 años… estaban en un lugar público”, señaló el comunicador al explicar la decisión editorial.