¿Por qué se celebra el Día de Mario Bros cada 10 de marzo?

Cada 10 de marzo se celebra el Día de Mario, una fecha dedicada a uno de los personajes más emblemáticos de los videojuegos: Mario Bros, el famoso fontanero creado por Nintendo. La celebración se ha vuelto una tradición entre los fanáticos de los videojuegos alrededor del mundo, quienes aprovechan el día para recordar la historia del personaje y su impacto en la cultura popular.

Aunque no se trata de una festividad oficial establecida por una institución, el Mar10 Day, como también se le conoce, surgió gracias a un ingenioso juego visual con la fecha. Al escribir Mar10, la combinación puede leerse como “Mario”, lo que llevó a que la comunidad de jugadores adoptara el día para rendir homenaje al icónico personaje.

Cada 10 de marzo los fans celebran el Día de Mario Bros, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos./ NIntendo

Con el paso de los años, la celebración fue ganando popularidad entre los seguidores de Nintendo, hasta que la propia compañía comenzó a sumarse a la fecha con promociones, eventos y actividades especiales relacionadas con sus videojuegos y personajes.

El origen de Mario, el personaje más famoso de Nintendo

Mario fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto y apareció por primera vez en 1981 en el videojuego Donkey Kong. En ese momento el personaje aún no se llamaba Mario, sino Jumpman, y su misión era rescatar a una mujer que había sido secuestrada por el gorila del juego.

Con el tiempo, el personaje evolucionó y recibió el nombre de Mario, convirtiéndose en el protagonista de una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos. Posteriormente apareció junto a su hermano Luigi en el clásico Mario Bros, lanzado en 1983.

El Día de Mario se celebra el 10 de marzo debido al juego de palabras entre “Mar10” y el nombre Mario./ Nintendo

A partir de ese momento, el personaje se consolidó como la imagen principal de Nintendo y protagonizó títulos que marcaron generaciones, como Super Mario Bros, uno de los videojuegos más influyentes en la historia de la industria.

Una celebración que reúne a fans de todo el mundo

El Día de Mario se ha convertido en una oportunidad para que jugadores de distintas generaciones recuerden los títulos clásicos de la saga, compartan contenido en redes sociales y participen en actividades relacionadas con el universo del personaje.

El personaje de Mario se convirtió en la figura principal de Nintendo y protagonista de múltiples videojuegos./ Nintendo

En muchos países, los fans celebran el Mar10 Day jugando títulos de la franquicia, organizando eventos temáticos o recordando momentos icónicos de la historia de Mario en el mundo de los videojuegos.

Mario fue creado por Shigeru Miyamoto y apareció por primera vez en el videojuego Donkey Kong en 1981./ Nintendo