Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?

Las películas nominadas al Oscar 2026 ya comenzaron a llegar a cines y plataformas de streaming en México. / FB: The Academy
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:42 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La temporada de premios ya arrancó y aquí te decimos en qué plataformas y cines puedes ver las películas nominadas al Oscar 2026 antes de la gran noche

A pocas semanas de que se entreguen los Premios Oscar 2026, muchos cinéfilos están buscando cómo ponerse al día con las películas nominadas en las principales categorías. Desde grandes producciones ya disponibles en plataformas digitales hasta títulos que todavía están en cartelera, aquí tienes una guía práctica para ver las películas que aspiran a la estatuilla.

"Sinners" fue la película con más nominaciones en los Oscars 2026. / HBO MAX

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?

La lista de películas nominadas incluye desde éxitos ya clásicos hasta cintas que están haciendo historia en las nominaciones. A continuación, te compartimos algunas de las formas más accesibles de verlas:

Películas disponibles en streaming

“Sinners” (Pecadores) – Está disponible en HBO Max.

“One Battle After Another” (Una batalla tras otra) – También en HBO Max.

“Frankenstein” – Puedes verla en Netflix.

“F1: La película” – Disponible en Apple TV+.

“Train Dreams” (Sueños de trenes) – En Netflix.

“Bugonia” – En Peacock o renta/compra digital.

“Elio” – Disponible en Disney+.

“Weapons” – En HBO Max.

“Jurassic World Rebirth” – En Peacock, Apple TV+ y Prime Video.

La peli protagonizada por Leonardo DiCaprio puedes verla en HBO MAX. / HBO MAX

En salas de cine

Varios títulos nominados aún están en cartelera o se proyectan en cines antes de su llegada a streaming, entre ellos:

“Hamnet” – Drama histórico que continúa en salas.

“Marty Supreme” – Disponible en cine y con fecha próxima para streaming.

“The Secret Agent” – Llegará a cines el próximo 26 de febrero.

“Song Sung Blue” – También en exhibición en distintos países.

"Hamnet" sigue disponible en cines de México. / Universal Pictures México

¿Por qué verlas antes de la ceremonia?

Ver las películas nominadas antes de la entrega de premios no solo te permite disfrutar de lo mejor del cine del último año, sino entender por qué fueron destacadas por la Academia. Algunas de estas cintas han tenido varias nominaciones en categorías principales como Mejor Película, Dirección, Actuación o Guion, y se han convertido en conversación global en la temporada cinematográfica.

La ceremonia se celebrará el domingo 15 marzo. / FB: The Academy
Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026