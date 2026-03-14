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NFL

Maxx Crosby y los traspasos caídos que sacudieron la NFL

Maxx Crosby regresa a Raiders | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:00 - 14 marzo 2026
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Los Baltimores Ravens tienen un historial de firmas caídas debido a sus estrictas pruebas médicas

El reciente colapso del traspaso de Maxx Crosby a los Baltimore Ravens ha sido un hecho insólito, pero no el único en su tipo en la NFL. Tras no superar el riguroso examen físico debido a complicaciones en su recuperación de menisco, el estelar cazamariscales permanecerá con los Las Vegas Raiders. Este episodio se suma a una lista de movimientos históricos que se desmoronaron en el último minuto por motivos médicos, alterando el destino de múltiples franquicias.

Maxx Crosby, Las Vegas Raiders | AP

ESTRICTO PROTOCOLO DE RAVENS

Los Ravens han consolidado una reputación como una de las organizaciones más meticulosas al evaluar la salud de sus activos. El caso de Crosby, que involucraba dos selecciones de primera ronda, no es el primero en el que la franquicia de Maryland decide dar marcha atrás tras una revisión médica negativa.

En 2018, el receptor Ryan Grant vio cancelado su contrato de 29 millones de dólares tras fallar el examen físico por una supuesta lesión de tobillo. De manera similar, en 2020, el liniero defensivo Michael Brockers no pudo concretar su llegada a Baltimore por preocupaciones médicas, lo que lo obligó a regresar a los Rams con un acuerdo sustancialmente menor.

Baltimore Ravens | AP

DREW BRESS Y LA LESIÓN QUE LO CAMBIÓ TODO

El antecedente más significativo en la era moderna sigue siendo el de Drew Brees en 2006. Tras una grave lesión en el hombro, los médicos de los Miami Dolphins desaconsejaron su contratación. Miami optó por Daunte Culpepper, mientras que Brees firmó con los New Orleans Saints.

El resultado de esa decisión médica transformó la NFL: Brees lideró a los Saints a un campeonato de Super Bowl y estableció récords históricos, mientras que los Dolphins entraron en una etapa de inestabilidad en la posición de quarterback que duró casi dos décadas.

Drew Bress, leyenda de los New Orleans Saints | AP

Jugador

Equipo Destino

Año

Motivo del Fallo

Maxx Crosby

Baltimore Ravens

2026

Cirugía de Menisco

Michael Brockers

Baltimore Ravens

2020

Lesión de Tobillo

Ryan Grant

Baltimore Ravens

2018

Problemas en Tobillo

Drew Brees

Miami Dolphins

2006

Desgarro de Labrum

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