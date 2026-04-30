Bruno Marioni revela que quiere regresar a Pumas: 'Nos volveremos a encontrar'

Bruno Marioni no está listo para cerrar le las puertas a Pumas, de hecho, el exfutbolista argentino afirmó que en un futuro volverá a ser parte del equipo. Aunque no sabe que rol desempeñará, el exdelantero universitario quiere ser parte una vez de la institución.

Bruno Marioni al término de su conferencia de prensa | DANIEL GÁMEZ

Un buen momento como directivo

Actualmente Bruno Marioni se desempeña como el presidente del equipo de Liga de Expansión Tepatitlán. El exfutbolista asumió su cargo hace un año y desde entonces su equipo ha sido protagonista en la categoría plata del futbol mexicano. Este Clausura 2026 ya están en Semifinales tras haber sido el mejor equipo de la temporada.

Pese a su buen momento en el futbol mexicano, el exdelantero argentino no ha dejado de pensar en los universitarios. En una reciente entrevista Marioni habló de la actualidad de Pumas afirmando que le da gusto verlos en buen nivel. Además, lanzó su promesa de que, en algún momento volverá al equipo.

"Nuestros caminos se volverán a encontrar, es algo que tengo claro que va a pasar, no sé en qué momento, por el momento feliz de seguir aprendiendo, creciendo acá en este momento en Tepatitlán jugando una semifinal con el equipo... bueno nada, mi camino en algún momento volverá a encontrarse con Pumas, sin ninguna duda"

Bruno Marioni cuando dirigía a Pumas

Su pasado en Pumas

Hay que recordar que, el argentino dirigió a Pumas en el Clausura 2019 llegando en la Jornada 5 del torneo para reemplazar a David Patiño. El argentino dirigió al club un total de 18 partidos entre Liga MX y Copa MX sumando un récord de ocho triunfos, tres empates y siete derrotas. Fue destituido tras quedar en el 15to puesto en liga y ser eliminados en las Semifinales de la Copa.

Además, a inicios de siglo llegó a disputar 74 partidos como jugador del cuadro universitario. Con los auriazules, el argentino logró alcanzar los 35 goles, siendo Pumas el equipo en el que marcó más tantos. Además, fue campeón de goleo y de liga con los felinos.