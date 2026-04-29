Los cinco momentos que forjaron la rivalidad entre América y Pumas

Uno de los duelos que más pasión despierta en el país es el Clásico Capitalino entre América y Pumas, una rivalidad marcada por la cercanía, enfrentamientos importantes y goleadas que dejaron huella en la Liga MX.

Este fin de semana se vivirá el primer capítulo de los cuartos de final del Clausura 2026, con un América que llega golpeado tras clasificarse en la octava posición con 25 puntos, mientras que Pumas arriba como líder general con 36 unidades y apenas una derrota en todo el torneo.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

Los momentos que forjaron el Clásico Capitalino

Primer enfrentamiento entre Pumas y América (1962): El inicio de esta rivalidad se remonta a 1962, cuando Pumas ascendió a la Primera División, ya que su primer enfrentamiento se dio ante América en el Estadio Olímpico Universitario.

El resultado fue favorable para los azulcremas con un 2-0, en un partido que, sin saberlo, marcaría el comienzo de uno de los duelos más representativos del futbol mexicano.

Campeonato de América 1984-1985: Uno de los capítulos más intensos llegó en la Temporada 1984-1985, cuando ambos equipos se enfrentaron en la final. Pumas arribó como líder del torneo, mientras que América lo hizo como cuarto lugar.

La serie fue cerrada, debido a que un empate en la ida y en la vuelta obligó a un tercer partido en Querétaro. En medio de polémica arbitral, América se impuso 3-1 con goles de Daniel Brailovsky y Carlos Hermosillo, quedándose con el campeonato.

El título de Pumas en 1991: La respuesta de Pumas llegó en la temporada 1990-1991. América parecía encaminar la serie tras ganar 3-2 en la ida, pero el gol de visitante de David Patiño mantuvo abierta la eliminatoria.

Ricardo Ferretti en la Final de Pumas contra América en la Temporada 1984-85 | MEXSPORT

Para la vuelta en Ciudad Universitaria, el partido fue cerrado y muy disputado, pero apareció Ricardo Ferretti con el único tanto del encuentro. Ese gol fue suficiente para el 1-0 definitivo y le dio el título a Pumas, que además tomó revancha tras caer en Finales previas.

Campeón de Campeones 2005: En esta ocasión, Pumas llegaba como vigente bicampeón tras el Apertura 2004, mientras que el conjunto de Coapa lo hacía como campeón del Clausura 2005, en un duelo que definía al campeón de campeones. La ida en Ciudad Universitaria terminó sin goles, por lo que todo se resolvía en el Estadio Azteca, con ambos equipos repletos de figuras.

En una noche lluviosa y con el Azteca lleno, el partido fue cerrado hasta que Ailton da Silva adelantó a Pumas tras un centro que terminó en autogol de Guillermo Ochoa. Sin embargo, en cuestión de minutos apareció Kléber Boas, quien con un gol le dio la vuelta al marcador. El 2-1 selló el título para América.

Jugadores de América celebran ante Pumas en la Semifinal del Apertura 20218 de la Liga MX | IMAGO 7

Semifinales Apertura 2018: En el Apertura 2018, América firmó una de las exhibiciones más contundentes en la historia del Clásico Capitalino en Fase Final. Tras el 1-1 en la ida en Ciudad Universitaria, todo se definió en el Estadio Azteca, donde los azulcremas impusieron condiciones desde el inicio y terminaron por aplastar a Pumas con un 6-1, para un global de 7-2.

El dominio fue claro en todas las líneas, debido a que América aprovechó errores defensivos, fue letal en ataque ante unos Pumas que no encontraron respuesta; ese mismo torneo, las Águilas se coronaron al vencer a Cruz Azul, consiguiendo así su decimotercer título.

Horarios y fechas para el Clásico Capitalino

El nuevo capítulo del Clásico Capitalino ya tiene fechas definidas, en una serie que promete intensidad desde el primer minuto.