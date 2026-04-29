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Muere Roger Sweet, creador de He-Man, a los 91 años

El mundo de las caricaturas y la fantasía está de luto por la muerte de Roger Sweet
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:31 - 29 abril 2026
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El diseñador también fue pieza clave para la creación de Los Amos del Universo

El mundo de los dibujos animados, los juguetes y el cine está de luto tras darse a conocer la muerte de Roger Sweet, creador de la figura de acción He-Man, a los 91 años de edad.

Falleció tras complicaciones de salud

De acuerdo con su esposa, Marlene Sweet, el diseñador murió en paz en un centro especializado para trastornos de la memoria.


En los últimos años padecía demencia, condición que se agravó tras una caída mientras caminaba solo, la cual le provocó dos hemorragias cerebrales y lesiones severas.

Roger Sweet murió a los 91 años de edad, aparentemente a consecuencia de la demencia que sufría

El origen de He-Man

Roger Sweet, originario de Akron, Ohio, trabajó para Boeing antes de unirse a Mattel en la década de los 70.


Su mayor legado llegó en 1981, cuando, tras el rechazo de la empresa a producir juguetes de Star Wars, propuso una alternativa: He-Man y los Amos del Universo.


El personaje debutó como juguete en 1982 y, un año después, llegó a la televisión con la icónica frase: “¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder!”.

Un legado que trascendió generaciones

El éxito de He-Man dio paso a múltiples producciones:

  • She-Ra: Princess of Power (1985-1987)

  • The New Adventures of He-Man (1990-1991)

  • Series animadas entre 2002 y 2004

  • Producciones de Netflix como She-Ra and the Princesses of Power (2018-2020) y Masters of the Universe: Revelation/Revolution (2021-2024)


Además, el próximo 5 de junio se estrenará la película Masters of the Universe.

He-Man y Los Amos del Universo nacieron como juguetes de la compañía Mattel

No recibía regalías por su creación

A pesar del éxito global del personaje, Roger Sweet no percibía regalías, ya que He-Man era propiedad de Mattel.


“Nadie que trabajaba allí tenía ningún tipo de propiedad. Él simplemente trabajó para Mattel, y Mattel tiene la propiedad”, explicó su esposa en una entrevista. Sweet dejó la compañía en 1991.

Roger Sweet no recibía regalías por la creación de He-Man

Campaña para cubrir gastos médicos

Debido a su estado de salud, el creador fue internado en un centro especializado cuyo costo mensual ascendía a 10 mil 200 dólares, cifra que su familia no podía cubrir.


Por ello, en febrero pasado, su esposa lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos.


Cualquier donación será muy apreciada y aliviará la carga de este nuevo gasto”, señalaba la petición.


La meta inicial era de 50 mil dólares, pero finalmente se reunieron casi 94 mil dólares, incluyendo una aportación de Mattel de 5 mil dólares.

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