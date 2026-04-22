Muere Karina Duprez a los 79 años, actriz de Rosa Salvaje y Televisa

La actriz y directora mexicana Karina Duprez, reconocida por su trayectoria en telenovelas de Televisa, murió a los 79 años, de acuerdo con información confirmada por familiares y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

La noticia fue dada a conocer hoy 22 de abril de 2026, generando reacciones en la industria del entretenimiento, donde se destacó su amplia carrera en televisión, cine y teatro.

Karina Duprez murió a los 79 años de edad/X: @TvsEspectaculos

Trayectoria en telenovelas

Karina Duprez participó en múltiples producciones que marcaron época en la televisión mexicana, consolidándose como un rostro recurrente en los melodramas.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran “Rosa salvaje”, “Mundo de juguete” y “La fuerza del amor”, donde interpretó diversos personajes a lo largo de su carrera.

Su presencia en pantalla la posicionó como una actriz constante en proyectos de gran alcance dentro de la televisión nacional.

Más de cinco décadas en la industria

La actriz desarrolló una trayectoria de más de 50 años en el medio artístico, participando en distintos formatos y consolidando su carrera en diversas áreas del entretenimiento.

Su trabajo abarcó desde actuaciones en televisión hasta participaciones en teatro y cine, manteniéndose activa durante varias etapas de la industria.

Además de actriz, Karina Duprez también fue directora en televisión/Televisa

Faceta como directora

Además de su labor como actriz, Karina Duprez también incursionó como directora de televisión, participando en proyectos relevantes.

Entre ellos destacan producciones como “La usurpadora”, “Sortilegio” y episodios de “La Rosa de Guadalupe”, donde trabajó detrás de cámaras.

Reconocimiento en el medio artístico

Organizaciones del gremio, como la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), confirmaron el fallecimiento y reconocieron su aportación al desarrollo de la televisión mexicana.

Su trayectoria fue considerada relevante dentro del ámbito de las telenovelas, tanto por su trabajo actoral como por su labor en dirección.

Hasta el momento no se sabe la razón de la muerte de la actriz/X: @TvsEspectaculos

Sin detalles sobre la causa de muerte