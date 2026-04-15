Katy Perry es investigada en Australia por presunta agresión sexual; ella se defiende

La cantante Katy Perry es investigada por autoridades en Australia tras una denuncia por presunta agresión sexual presentada por la actriz Ruby Rose, relacionada con un hecho ocurrido en 2010 en una discoteca de Melbourne.

La policía del estado de Victoria confirmó que abrió una investigación sobre el caso, el cual se mantiene en curso, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer avances o conclusiones oficiales.

Katy Perry es acusada de supuesto ataque sexual hacia Ruby Rose/IG: @katyperry-@rubyrose

Acusación surge en redes sociales

La denuncia se hizo pública luego de que Ruby Rose compartiera en redes sociales su versión de los hechos, donde aseguró haber sido agredida por la cantante durante una salida nocturna.

Katy Perry me agredió sexualmente en la discotheque Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense? Después vomité sobre ella. Conté la historia públicamente, pero la convertí en una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo. Después, accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, me atacaron… todos”, escribió.

La actriz aseguró que la presunta agresión sexual que sufrió sucedió hace 20 años/IG: @rubyrose

Detalles del presunto incidente

En otra publicación, la actriz describió el momento de la supuesta agresión ocurrida en el establecimiento nocturno.

No me besó. Me vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vag*** en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella”.

Estas declaraciones fueron el detonante para que el caso fuera retomado y derivara en la apertura de una investigación por parte de las autoridades australianas.

Defensa de Katy Perry

El equipo de Katy Perry rechazó las acusaciones y aseguró que son falsas. Un representante declaró a la revista Variety: "Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes".

Asimismo, añadió: "Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados".

La cantante niega que haya cometido la agresión que comentó Rose/IG: @rubyrose

Investigación en curso