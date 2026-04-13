Katy Perry es acusada de agresión sexual por Ruby Rose

Katy Perry se volvió tendencia desde temprana hora de hoy lunes, y no por sus recientes fotos con su novio Justin Trudeau en Coachella, sino porque, mediante redes sociales, la actriz de la serie Orange is the New Black, Ruby Rose, aseguró que fue víctima de agresión sexual por parte de la cantante de Firework.

El comentario sobre Justin Bieber que desató la polémica

Todo comenzó cuando Perry reaccionó a la reciente presentación de Justin Bieber en Coachella, la cual incluyó al cantante canadiense interactuando en YouTube mientras interpretaba varios de sus más grandes éxitos.

“Menos mal que tiene (YouTube) Premium. No quiero ver anuncios”, dijo Katy, a lo que Ruby Rose respondió directamente señalando la supuesta agresión sexual que recibió de su parte.

Ruby Rose aseguró que hace un tiempo Katy Perry la agredió sexualmente/IG: @rubyrose

“Katy Perry me agredió sexualmente”, acusa Ruby Rose

Katy Perry me agredió sexualmente en la discotheque Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense? Después vomité sobre ella. Conté la historia públicamente, pero la convertí en una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo. Después, accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, me atacaron… todos”, escribió en Threads la actriz y modelo australiana.

Estas palabras generaron de inmediato curiosidad entre internautas, quienes cuestionaron a Rose sobre cómo sucedieron los hechos.

El relato de la presunta agresión

No me besó. Me vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vag*** en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella”, agregó.

Estos son algunos mensajes que escribió Rose en redes sociales/Threads

Ruby Rose asegura que ya presentó una denuncia

Posteriormente, Ruby Rose reveló por el mismo medio que ya había presentado una denuncia contra Katy Perry por la presunta agresión ocurrida hace 20 años.

Si alguna buena bruja o espíritu se siente tan generosa como para lanzar algunos hechizos de protección a mi alrededor, se lo agradecería enormemente. Dentro de la comisaría dije nombres que tienen mucho más poder que yo y, francamente, me asustan. Me siento muy aliviada hasta ahora, pero no tengo expectativas. Sin embargo, quiero asegurarles a todos que no tengo tendencias suicidas, si me entienden. Tampoco consumo drogas ni tengo ningún problema de salud”, comentó.

Hasta el momento Katy Perry no se ha pronunciado sobre las acusaciones/IG: @katyperry

Katy Perry no se ha pronunciado