¿Por qué Martha Higareda no muestra a sus bebés? Esto dijo la actriz

Martha Higareda se encuentra disfrutando plenamente su nueva etapa como mamá, luego del nacimiento de sus gemelas junto a su esposo, Lewis Howes. A través de redes sociales, la actriz ha compartido algunos momentos de su vida familiar, dejando ver la felicidad que atraviesa; sin embargo, un detalle ha llamado la atención de sus seguidores: hasta ahora, no ha mostrado el rostro de sus bebés.

En cada una de sus publicaciones, tanto ella como su pareja han sido cuidadosos en mantener la privacidad de sus hijas, evitando revelar su identidad y resguardando esta parte de su vida lejos del ojo público, lo que ha generado curiosidad entre sus fans.

Martha Higareda se encuentra disfrutando plenamente su nueva etapa como mamá / IG: @marthahigareda

La razón detrás de su decisión

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas donde Martha Higareda explicó el motivo por el que aún no presenta públicamente a sus hijas. Ante la insistencia de sus seguidores, la actriz respondió de manera sincera, dejando claro que la decisión no depende únicamente de ella.

“Yo tengo muchas ganas, pero Lewis todavía se pone muy nervioso”.

La actriz no ha querido mostrar el rostros de sus niñas, aunque ganas no les falta, relata / IG: @marthahigareda

Con esta respuesta, Higareda dejó ver que su esposo juega un papel clave en la decisión, priorizando la tranquilidad y seguridad de sus hijas en esta etapa. Además, la actriz aprovechó el momento para involucrar a su audiencia y abrir el debate sobre la exposición de menores en redes sociales.

“¿Ustedes qué opinan? ¿Se debe mostrar a los bebés en Instagram o es mejor no hacerlo?”.

Una nueva dinámica como mamá de gemelas

Más allá de este tema, Martha también compartió detalles sobre su rutina diaria con sus hijas, revelando cómo ha cambiado su vida con la llegada de dos bebés al mismo tiempo, lo que implica una organización completamente distinta.

El esposo de la actriz es quien no quiere que aún se revele el rostro de sus bebés / IG: @marthahigareda

"Tenemos un silloncito para bebés que es doble, entonces sentamos a las dos y les damos de comer al mismo tiempo con mamila, porque si no, no nos da tiempo”, contó entre risas, mostrando lo demandante pero también lo especial que es esta etapa para ella.

Su recuperación tras el embarazo

Otro de los temas que ha generado interés entre sus seguidores es la rápida recuperación física de la actriz tras su embarazo gemelar. Durante el podcast De todo un mucho, que conduce junto a Yordi Rosado, Higareda habló abiertamente sobre los cambios que experimentó su cuerpo.

“Obviamente todavía tengo tantita pancita, mi panza era enorme, las bebés nacieron cada una de 3 kilos, tenía 6 kilos de bebés, más 2 placentas”.

Higareda detalló que gracias a una crema que ella inventó es como ha recuperado rápidamente su figura / IG: @marthahigareda

Asimismo, reveló que uno de sus secretos para el cuidado de la piel fue el uso de una crema hecha por ella misma con aceites naturales, la cual utilizó durante y después del embarazo para prevenir estrías y ayudar a la recuperación.

“Me gusta mucho ponerme cosas en la piel, quería cuidarme para que no me salieran estrías y para que regresara a su estado original”.