¡Caos en Red Bull! Verstappen se retira en el Gran Premio de Mónaco 2026

Otro revés para el campeón. Justo cuando parecía que Red Bull empezaría a pelear por las victorias en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, el desarrollo del RB22 dio pasos hacia atrás y Max Verstappen se retiró este domingo apenas inició el Gran Premio de Mónaco.

El neerlandés largó desde la P2, el mejor resultado en una clasificación hasta ahora y que también tuvo en el Gran Premio de Miami, por lo que podía pelear por el liderato con Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, no pudo completar ni la primera vuelta.

Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco 2026 | AP

¿Qué pasó con Max Verstappen?

En el momento que se apagaron las luces en Monte Carlo, Verstappen arrancó pero el RB22 perdió potencia y empezó a perder posiciones. Lewis Hamilton pasó al segundo puesto, mientras que Charles Leclerc, quien tuvo que hacer una gran maniobra evasiva para no chocar con el neerlandés, se colocó tercero.

Por otra parte, Isack Hadjar de Red Bull subió al cuarto puesto, por delante de George Russell. En cuanto a Max, recibió la instrucción de llevar el auto hasta los boxes para su retiro. Fue el primer abandono de la carrera previo al de Valtteri Bottas, que no concluyó el Gran Premio por sobrecalentamiento de sus frenos.

Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco 2026 | AP

¿Qué dijo Verstappen tras su retiro?

Tras la frustrante presentación en el principado, Verstappen habló ante los medios de comunicación y señaló que ya en la vuelta de formación notó que algo no estaba bien. "Luego el prearranque fue un completo desastre. No había absolutamente ninguna consistencia, y el motor al final simplemente se apagó".

Verstappen is slow away from P2 on the grid! 😳



Here's how the race start unfolded in Monaco! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/yxVElkRWoa — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

"Solo recuperé un poco de potencia después de la Curva 1, pero sonaba terrible. No podía ir a máxima potencia, así que llevamos el coche a los boxes y ahí se acabó todo", declaró el piloto neerlandés. No obstante, por ahora Red Bull no ha dado detalles sobre el problema que presentó el auto.

Verstappen llegó a Mónaco luego de lograr su primer podio de la Temporada 2026 en el Gran Premio de Canadá, en el cual finalizó en el tercer lugar. Tras una gran actuación en la qualy, las expectativas eran altas para el cuatro veces campeón de la F1, pero su retiro fue un duro revés para el piloto de 28 años y Red Bull, que sigue con problemas para el desarrollo del auto.