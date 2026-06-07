Sergio Pérez domina ampliamente a Valtteri Bottas en la clasificación de la temporada

Sergio Pérez continúa mostrando un mejor rendimiento que Valtteri Bottas durante las sesiones de clasificación de la temporada. Tras las primeras ocho comparaciones directas, el mexicano presume una ventaja de 6-2 sobre el finlandés, cifra que se mantiene en 4-2 si únicamente se toman en cuenta los Grandes Premios y se excluyen las clasificaciones sprint.

A lo largo del calendario, Pérez ha logrado imponerse en circuitos importantes como Australia, Japón, Miami, Canadá y Mónaco, mostrando una mayor consistencia para extraer el máximo rendimiento de su monoplaza en las vueltas rápidas.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá | AP

Checo ha mostrado mejor consistencia

Uno de los aspectos más llamativos de la comparación es que Valtteri Bottas no ha logrado superar la Q1 en varias ocasiones. En Australia, por ejemplo, quedó eliminado con una diferencia de 0.639 segundos respecto a Pérez. La situación se repitió en China, donde la brecha aumentó hasta 1.470 segundos durante la clasificación del Gran Premio.

En Japón, la diferencia fue mucho más cerrada, con apenas 0.124 segundos entre ambos pilotos, mientras que en Miami y Canadá, Pérez también terminó por delante tanto en las clasificaciones sprint como en las sesiones tradicionales.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac | MEXSPORT

¿Cómo marcha el duelo de clasificación entre Pérez y Bottas?

Evento Sergio Pérez - Valtteri Bottas Australia 18° - No clasificó

China Sprint 21° - 22°

China GP 20° - 19°

Japón 20° - 19°

Miami Sprint 20° - 21°

Miami GP 20° - 17°

Canadá Sprint 20° - 20°

Canadá GP 22° - 18°

Mónaco 18° - 20°

El balance general favorece claramente al mexicano, quien ha logrado imponerse en la mayoría de los enfrentamientos directos.