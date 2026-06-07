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Vacaciones de verano se adelantan en nueve estados; conoce cuándo terminarán las clases

La CDMX implementará rutas especiales de transporte para facilitar la llegada de aficionados al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. / iStock
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:24 - 07 junio 2026
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Las altas temperaturas obligaron a diversas entidades a modificar el calendario escolar 2025-2026, mientras que otras realizarán ajustes por el Mundial 2026

Aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 15 de julio, varias entidades del país han decidido adelantar el inicio de las vacaciones de verano debido a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas.

Hasta el momento, nueve estados han confirmado modificaciones a sus calendarios escolares para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, permitiendo que miles de alumnos concluyan sus actividades antes de la fecha originalmente prevista.

Antes de faltar al trabajo para ver a México en el Mundial, es importante revisar las políticas internas de cada empresa y las disposiciones laborales vigentes./ Pixabay

¿Qué estados adelantarán las vacaciones de verano?

Las autoridades educativas locales han autorizado ajustes principalmente por las condiciones climáticas extremas que afectan a distintas regiones del país.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

  • Colima: 25 de junio

  • Yucatán: 26 de junio

  • Tlaxcala: 30 de junio

  • Baja California Sur: 3 de julio

  • San Luis Potosí (región Huasteca): 5 de julio

  • Nuevo León: 8 de julio

  • Tamaulipas: 10 de julio

  • Sinaloa: 10 de julio

  • Guanajuato: 10 de julio

En contraste, estados como Chihuahua aún analizan posibles modificaciones al calendario escolar, mientras que otras entidades han optado por mantener las fechas establecidas por la SEP.

La SEP confirmó el fin de clases para el próximo 5 de junio / Magnific

Mundial 2026 también provocará cambios en las escuelas

Además de los ajustes por calor, algunas entidades modificarán sus actividades escolares debido a la inauguración de la Copa del Mundo de 2026.

La Ciudad de México confirmó la suspensión de clases para educación básica y media superior el próximo 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca. Por su parte, Jalisco anunció que las actividades escolares se realizarán a distancia durante esa jornada.

Pese a estos cambios regionales, la SEP mantiene como fecha oficial de conclusión del ciclo escolar el 15 de julio para la mayoría de las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Las modificaciones pueden aplicarse debido a facultades otorgadas por la Ley General de Educación, siempre y cuando se cumpla con el mínimo de días efectivos de clase establecido para el ciclo escolar.

La inauguración del Mundial 2026 está cada vez más cerca. / AP
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