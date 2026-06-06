Pentágono eleva a nivel crítico la amenaza de contrainteligencia de Israel

La relación entre Estados Unidos e Israel atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. De acuerdo con un reporte difundido por NBC News, el Pentágono elevó recientemente al nivel "crítico", el más alto dentro de sus evaluaciones internas, la amenaza de contrainteligencia relacionada con Israel, una medida que refleja la creciente preocupación de algunos sectores del gobierno estadounidense sobre posibles actividades de recopilación de información.

Según el informe, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) actualizó su evaluación de riesgos en las últimas semanas en medio de las tensiones que han surgido entre Washington y Tel Aviv respecto al rumbo de la guerra contra Irán y la estrategia que debe seguirse en Medio Oriente.

Estados Unidos teme que su aliado Israel lo esté espiando para sacarle información del gobierno de Trump / FB: WhiteHouse

Fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que la decisión se tomó tras detectar inquietudes dentro del Departamento de Defensa sobre presuntos intentos de obtener información relacionada con las deliberaciones internas de la administración del presidente Donald Trump en torno a los conflictos que actualmente sacuden la región.

Preocupación por información sensible

De acuerdo con los funcionarios consultados por NBC News, la nueva clasificación responde al temor de que Israel esté realizando esfuerzos particulares para monitorear a altos funcionarios estadounidenses con el objetivo de acceder a información estratégica sobre la toma de decisiones de la Casa Blanca.

La alerta interna habría sido distribuida mediante un mensaje emitido por la DIA, en el que se elevó la evaluación de amenaza de contrainteligencia vinculada con Israel hasta la categoría de "crítico", un nivel reservado para los riesgos considerados de máxima prioridad para la seguridad nacional.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las supuestas actividades detectadas ni sobre posibles investigaciones en curso, el reporte ha generado atención debido a que Israel es considerado uno de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente.

La Agencia de Inteligencia de Defensa actualizó su evaluación de riesgos / FB: WhiteHouse

Israel rechaza las acusaciones

La respuesta de Israel no tardó en llegar. Un portavoz de la embajada israelí en Washington negó categóricamente las versiones difundidas y aseguró que las acusaciones carecen de fundamento.

“Israel no recopila información de inteligencia sobre entidades estadunidenses, y mucho menos sobre funcionarios del gobierno”.

El representante diplomático también enfatizó que las labores de inteligencia de su país están dirigidas exclusivamente a adversarios y amenazas externas.

“Los esfuerzos de recopilación de inteligencia de Israel están dirigidos a sus enemigos, no a sus aliados. Cualquier afirmación en sentido contrario es errónea o tiene motivaciones políticas”.

Israel rechaza toda sospecha de espionaje contra la administración del republicano / FB: WhiteHouse

El Pentágono guarda silencio

Hasta el momento, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha emitido una postura oficial sobre la información publicada por NBC News y declinó realizar comentarios al respecto.

La falta de una confirmación oficial mantiene abiertas las interrogantes sobre el alcance de la evaluación realizada por la Agencia de Inteligencia de Defensa y sobre el impacto que esta situación podría tener en la relación bilateral entre ambos países.

Hasta el momento, el Pentágono no ha dicho nada al respecto / Redes Sociales

Tensiones por el conflicto con Irán

El contexto en el que surge esta información resulta especialmente sensible. Durante los últimos meses, Washington y Tel Aviv han mostrado diferencias respecto a la estrategia para enfrentar la crisis regional derivada de las acciones militares y diplomáticas relacionadas con Irán.

Analistas internacionales consideran que cualquier señal de desconfianza entre ambos gobiernos podría tener repercusiones importantes en materia de seguridad, cooperación militar e intercambio de inteligencia, áreas que históricamente han sido pilares de la relación entre Estados Unidos e Israel.