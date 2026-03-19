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Futbol

FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina

FIFA sanciona a la Federación de Israel | x @ISRAELFA
FIFA sanciona a la Federación de Israel | x @ISRAELFA
Rafael Trujillo 16:28 - 19 marzo 2026
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La FIFA sancionó a la Federación de Israel con una multa de 150 mil francos y medidas contra la discriminación

La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó que la Federación Israelí de Futbol (IFA) incurrió en diversas infracciones a sus obligaciones como miembro del organismo rector del fútbol mundial, luego de una investigación derivada de una propuesta presentada por la Federación Palestina (PFA) durante el 74to Congreso de la FIFA.

De acuerdo con la resolución, la IFA incumplió los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario de la FIFA, que regulan la conducta ofensiva, el respeto a los principios del juego limpio, así como la prohibición de actos discriminatorios y agresiones racistas dentro del ámbito del futbol.

Selección de Israel en entrenamiento | AP

Multa económica y advertencia formal a la IFA

Como resultado del proceso, la Comisión Disciplinaria impuso a la Federación Israelí una multa de 150 mil francos suizos. Además, se emitió una advertencia formal por su conducta, en un fallo que también establece medidas específicas para prevenir futuras infracciones.

Entre las disposiciones más relevantes, se ordena a la IFA implementar un plan de prevención enfocado en combatir la discriminación. Este programa deberá cumplir con lineamientos definidos por la FIFA y será supervisado por el organismo internacional.

FIFA | AP

Medidas obligatorias y plan de prevención

La resolución indica que, en sus próximos tres partidos como local en competiciones organizadas por la FIFA, la selección absoluta de Israel deberá exhibir una pancarta visible con el mensaje “Football Unites the World – No to Discrimination” junto al emblema de la federación.

Asimismo, la IFA deberá destinar un tercio del monto de la multa a la ejecución de un plan integral contra la discriminación en un plazo de sesenta días. El resto del monto deberá ser cubierto dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la sanción.

La Comisión Disciplinaria señaló que, aunque su función se limita a la aplicación de los reglamentos de la FIFA, el contexto en el que se desarrolla el fútbol no puede ser ignorado. En ese sentido, reiteró que el deporte tiene un papel relevante como espacio de encuentro que promueve valores como el respeto, la igualdad y la dignidad.

Gianni Infantino, presidente de FIFA | AP
Gianni Infantino, presidente de FIFA | AP

Este caso se suma a otros procedimientos disciplinarios en los que la FIFA ha intervenido con base en su normativa interna, particularmente en temas relacionados con conductas discriminatorias dentro del fútbol internacional.

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