¿Se aleja del Mundial 2026? Zendejas queda fuera de la convocatoria de Estados Unidos para Fecha FIFA

La Selección de Estados Unidos dio a conocer su convocatoria de 27 jugadores para la siguiente Fecha FIFA; Mauricio Pochettino estaría vislumbrando a gran parte de la plantilla que disputará la Copa del Mundo 2026; sin embargo, una de las destacadas ausencias es la de Alejandro Zendejas.

El jugador de las Águilas del América no fue convocado para encarar los partidos amistosos ante Bélgica y Portugal, lo que podría poner en duda su llamado al listado final para la competición veraniega. Cabe mencionar, que el atacante ha tenido altibajos debido a lesiones en los recientes meses.

Alejandro Zendejas se lamenta | IMAGO7

El mexicoamericano no es el único caso de figuras que no aparecen en el llamado de Mauricio Pochettino para este par de duelos, en ellos también destaca; Banks, Musah, Zendejas, Klinsmann, Schulte. Mientras tanto, los que sí estarán son: Weston McKennie, Gio Reyna, Tim Weah y Christian Pulisic.

¿Qué dijo Pochettino?

Mauricio Pochettino ha sido claro en sus más recientes declaraciones sobre su plantilla: “Hemos dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la cantera de jugadores para poder tomar las decisiones correctas respecto a la plantilla para el Mundial, y esta es otra valiosa oportunidad.”

Asimismo resaltó la importancia que tendrán encararse a Portugal y Bélgica a escaso días de la Copa del Mundo: “Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial, y lo más importante es que los jugadores aporten la mentalidad y el compromiso adecuados al grupo”

Mauricio Pochettino en la Final de la Copa Oro 2025 al frente de Estados Unidos | MEXSPORT

Los números de Pochettino

Mauricio Pochettino ha dirigido con Estados Unidos un total de 22 encuentros, con un balance general de 14 victorias, siete derrotas y un empate. Sin embargo, el estratega argentino también ya perdió dos torneos internacionales, la Copa Oro -en la Final ante México- y la Nations League.

Sin embargo, en los últimos juegos de la Selección de Estados Unidos nuevamente ha retomado el nivel, justamente su última derrota fue contra los asiáticos, desde entonces son cinco partidos sin perder, entre ellos cuatro victorias ante Japón, Australia, Paraguay y la reciente goleada a Uruguay.

Pochettino da indicaciones en un juego de Estados Unidos | IMAGO7

Cabe mencionar, que el palmarés del exentrenador del Tottenham es corto, sus únicos trofeos en el corto palmarés de Pochettino fueron con Paris Saint-Germain, pero todos locales. El argentino levantó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa en su poco tiempo en el club parisino.

Convocados

Matt Turner – New England Revolution

Matt Freese – New York City FC

Chris Brady – Chicago Fire

Roman Celentano – FC Cincinnati

Tim Ream – Charlotte FC

Antonee Robinson – Fulham

Miles Robinson – FC Cincinnati

Chris Richards – Crystal Palace

Mark McKenzie – Toulouse

Joe Scally – Borussia Mönchengladbach

Max Arfsten – Columbus Crew

Alex Freeman – Villarreal

Auston Trusty – Celtic

Weston McKennie – Juventus

Cristian Roldan – Seattle Sounders

Gio Reyna – Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman – Bayer Leverkusen

Johnny Cardoso – Atlético Madrid

Aidan Morris – Middlesbrough

Tanner Tessmann – Olympique Lyon

Sebastian Berhalter – Vancouver Whitecaps

Christian Pulisic – AC Milan

Brenden Aaronson – Leeds United

Tim Weah – Olympique Marseille

Ricardo Pepi – PSV Eindhoven

Folarin Balogun – Monaco