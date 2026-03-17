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¿Se aleja del Mundial 2026? Zendejas queda fuera de la convocatoria de Estados Unidos para Fecha FIFA
La Selección de Estados Unidos dio a conocer su convocatoria de 27 jugadores para la siguiente Fecha FIFA; Mauricio Pochettino estaría vislumbrando a gran parte de la plantilla que disputará la Copa del Mundo 2026; sin embargo, una de las destacadas ausencias es la de Alejandro Zendejas.
El jugador de las Águilas del América no fue convocado para encarar los partidos amistosos ante Bélgica y Portugal, lo que podría poner en duda su llamado al listado final para la competición veraniega. Cabe mencionar, que el atacante ha tenido altibajos debido a lesiones en los recientes meses.
El mexicoamericano no es el único caso de figuras que no aparecen en el llamado de Mauricio Pochettino para este par de duelos, en ellos también destaca; Banks, Musah, Zendejas, Klinsmann, Schulte. Mientras tanto, los que sí estarán son: Weston McKennie, Gio Reyna, Tim Weah y Christian Pulisic.
¿Qué dijo Pochettino?
Mauricio Pochettino ha sido claro en sus más recientes declaraciones sobre su plantilla: “Hemos dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la cantera de jugadores para poder tomar las decisiones correctas respecto a la plantilla para el Mundial, y esta es otra valiosa oportunidad.”
Asimismo resaltó la importancia que tendrán encararse a Portugal y Bélgica a escaso días de la Copa del Mundo: “Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial, y lo más importante es que los jugadores aporten la mentalidad y el compromiso adecuados al grupo”
Los números de Pochettino
Mauricio Pochettino ha dirigido con Estados Unidos un total de 22 encuentros, con un balance general de 14 victorias, siete derrotas y un empate. Sin embargo, el estratega argentino también ya perdió dos torneos internacionales, la Copa Oro -en la Final ante México- y la Nations League.
Sin embargo, en los últimos juegos de la Selección de Estados Unidos nuevamente ha retomado el nivel, justamente su última derrota fue contra los asiáticos, desde entonces son cinco partidos sin perder, entre ellos cuatro victorias ante Japón, Australia, Paraguay y la reciente goleada a Uruguay.
Cabe mencionar, que el palmarés del exentrenador del Tottenham es corto, sus únicos trofeos en el corto palmarés de Pochettino fueron con Paris Saint-Germain, pero todos locales. El argentino levantó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa en su poco tiempo en el club parisino.
Convocados
Matt Turner – New England Revolution
Matt Freese – New York City FC
Chris Brady – Chicago Fire
Roman Celentano – FC Cincinnati
Tim Ream – Charlotte FC
Antonee Robinson – Fulham
Miles Robinson – FC Cincinnati
Chris Richards – Crystal Palace
Mark McKenzie – Toulouse
Joe Scally – Borussia Mönchengladbach
Max Arfsten – Columbus Crew
Alex Freeman – Villarreal
Auston Trusty – Celtic
Weston McKennie – Juventus
Cristian Roldan – Seattle Sounders
Gio Reyna – Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman – Bayer Leverkusen
Johnny Cardoso – Atlético Madrid
Aidan Morris – Middlesbrough
Tanner Tessmann – Olympique Lyon
Sebastian Berhalter – Vancouver Whitecaps
Christian Pulisic – AC Milan
Brenden Aaronson – Leeds United
Tim Weah – Olympique Marseille
Ricardo Pepi – PSV Eindhoven
Folarin Balogun – Monaco
Patrick Agyemang – Derby County
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