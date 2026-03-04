América ajusta su once ante Juárez: regresa Zendejas, Henry Martín sigue descartado

Las Águilas recuperan a Alejandro Zendejas. América contará nuevamente con el extremo para el duelo de la Jornada 9 del Clausura 2026, cuando reciba a Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por otro lado, Henry Martín nuevamente estará descartado para el encuentro ante Bravos, mientras que uno de los refuerzos para este semestre finalmente podría sumar sus primeros minutos con el conjunto azulcrema.

Alejando Zendejas no tenía actividad desde el pasado 7 de febrero, fecha en la que las Águilas derrotaron a Rayados con un gol suyo. Desde entonces, el futbolista quedó al margen por temas musculares y no había sido considerado en los duelos del resto del mes.

La ausencia de Zendejas coincidió con un periodo irregular en resultados para el conjunto azulcrema. En los cuatro compromisos que no disputó, América registró una victoria, un empate y dos derrotas, números que modificaron su posición en la tabla. En su lugar, Isaías Violante fue el encargado de cubrir esa banda en ataque.

Para el duelo de media semana no se prevé que Zendejas inicie como titular. La intención del cuerpo técnico es administrarlo y permitirle sumar minutos en el segundo tiempo, aunque también depende del desarrollo del partido. La prioridad es que recupere ritmo competitivo sin asumir una carga total tras casi un mes sin participación oficial.

Alejandro Zendejas tras sufrir golpe vs Rayados I IMAGO7

Henry Martín vuelve a ser baja

Mientras tanto, Henry Martín volvió a quedar descartado. El delantero sufrió un golpe durante el entrenamiento del viernes pasado, situación que lo marginó del encuentro ante Tigres del pasado sábado y ahora también lo dejó fuera del compromiso frente a Juárez. El atacante trabajó por separado en los últimos días bajo supervisión del área médica.

El reporte interno apunta a que su evolución ha sido favorable, por lo que existe la posibilidad de que reaparezca el próximo sábado cuando América visite el Estadio Corregidora para enfrentar a Querétaro. El cuerpo técnico evaluará su respuesta física en las próximas sesiones antes de confirmar su regreso a la convocatoria.

Henry Martín, lanza un reclamo en el juego de Liga contra Monterrey l MEXSPORT

Thiago Espinosa podría sumar sus primeros minutos con América

Thiago Espinosa es otra de las alternativas que América tendría para este miércoles. El refuerzo proveniente de Uruguay aún no debuta con el primer equipo de las Águilas en este Clausura 2026, pues Cristian Borja es el lateral referente del equipo.

Cabe recordar que el fin de semana anterior anotó con la categoría Sub 21, acción que reforzó la planificación que existe en torno a su desarrollo dentro de la institución.

Espinosa entrena de manera constante con el primer equipo, aunque todavía no aparece en listas oficiales para partidos de Liga MX. El club lo considera una alternativa a mediano plazo para el costado izquierdo, posición que podría presentar modificaciones en el siguiente mercado de transferencias.

En caso de que Cristian Borja concrete una salida en verano, la estructura deportiva contempla que Espinosa asuma esa responsabilidad. Por ahora, el proceso del uruguayo continúa enfocado en su adaptación al ritmo del primer equipo y no se descarta que pueda debutar en los próximos encuentros.