Futbol

Arsenal sufre ante Brighton, pero se afianza en la cima; ya le saca 7 puntos al City

Arsenal celebrando el gol de Saka l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:05 - 04 marzo 2026
Los Gunners se siguen alejando del Manchester City.

En una tarde incómoda en el Brighton Stadium, el Arsenal batalló más de lo esperado ante el Brighton, aunque terminó imponiéndose por la mínima con gol de Bukayo Saka. Los Gunners se separarán del Manchester City en la tabla de posiciones de la Premier League.

Un gol de vestidor de Saka definió el partido

El inicio no pudo ser mejor para los Gunners, ya que con un disparo con desvío incluido, Bukayo Saka abrió el marcador ante el asombro del Brighton.

Sin embargo, el tanto tempranero no significó tranquilidad para los dirigidos por Arteta. El conjunto local reaccionó y comenzó a empujar con intensidad, obligando al Arsenal a replegar líneas y apostar por el orden defensivo. Brighton tuvo la posesión gran parte del partido, generó aproximaciones y metió presión en el tramo final, pero le faltó contundencia en el último toque.

El equipo de Mikel Arteta entendió su rol en el partido ante las abatidas del Brighton: menos brillo y más oficio. Supo cerrar espacios, cortar circuitos y enfriar el ritmo cuando fue necesario para conservar la ventaja.

Brighton y Arsenal disputando el balón l AP

Ventaja que pesa en la pelea por el título

Con este triunfo en la Jornada 29, Arsenal amplía la diferencia a siete puntos sobre el Manchester City, metiéndole presión directa al vigente campeón en la recta decisiva de la Premier League.

Ahora el Arsenal afronta un compromiso crucial en su clasificación a la FA Cup, seguido de su compromiso por Champions League ante el Leverkusen.

El City, tras su tropiezo ante el Nottingham Forest, se aleja de la lucha por otro título de Premier League.

Arsenal y Brighton disputando el balón l AP
