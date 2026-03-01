Premier League: ¿cuándo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea 28? EN VIVO

La lucha por la conquista de la Premier League sigue vigente. Tras la victoria del Manchester City, el conjunto de Arsenal se ve obligado a ganar su partido ante Chelsea. El equipo de Mikel Arteta cuenta con una diferencia casi mínima sobre los Ciudadanos; los Blues buscan estar entre los cinco primeros.

Después de dos empates de manera consecutiva, el conjunto de Arteta logró llevarse una victoria a costa del Tottenham. La goleada en el Derbi de Londres sirvió como punto de inflexión para el Arsenal, por lo que ahora buscarán seguir en la cima.

Arsenal se lamenta la remontada en contra | AP

Último enfrentamiento entre ambos

Por su parte, el Chelsea llega al duelo con seis partidos sin conocer la derrota en Premier League, aunque los últimos dos fueron empates. Liam Rosenior llegó para tratar de cambiar al actual club Campeón del Mundo, aunque no han podido mostrar su mejor versión.

Ambos equipos se vieron por última vez las caras en la Copa de Inglaterra, que terminó con dos victorias de los Gunners sobre los Blues. Arteta le ganó la partida en las dos ocasiones a Rosenior, por lo que el estratega inglés tendrá que cambiar su forma de plantear el partido.

Chelsea festeja victoria | AP

Arsenal no puede perder

Como se mencionó anteriormente, el equipo de Mikel Arteta no se puede permitir la derrota, pues en dado caso de perder le dejaría en bandeja de plata el liderato la siguiente jornada al Manchester City.

¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea 28?

Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

Lugar: Emirates Stadium, Londres

Horario: 10:30 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: FOX ONE