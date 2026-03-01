Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Premier League: ¿cuándo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea 28? EN VIVO

Premier League: ¿cuándo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea 28? EN VIVO | RÉCORD
Jorge Armando Hernández 18:25 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto de los Gunners buscará sacar tres puntos importantes para dejar atrás al Manchester City

La lucha por la conquista de la Premier League sigue vigente. Tras la victoria del Manchester City, el conjunto de Arsenal se ve obligado a ganar su partido ante Chelsea. El equipo de Mikel Arteta cuenta con una diferencia casi mínima sobre los Ciudadanos; los Blues buscan estar entre los cinco primeros.

Después de dos empates de manera consecutiva, el conjunto de Arteta logró llevarse una victoria a costa del Tottenham. La goleada en el Derbi de Londres sirvió como punto de inflexión para el Arsenal, por lo que ahora buscarán seguir en la cima.

Arsenal se lamenta la remontada en contra | AP

Último enfrentamiento entre ambos

Por su parte, el Chelsea llega al duelo con seis partidos sin conocer la derrota en Premier League, aunque los últimos dos fueron empates. Liam Rosenior llegó para tratar de cambiar al actual club Campeón del Mundo, aunque no han podido mostrar su mejor versión.

Ambos equipos se vieron por última vez las caras en la Copa de Inglaterra, que terminó con dos victorias de los Gunners sobre los Blues. Arteta le ganó la partida en las dos ocasiones a Rosenior, por lo que el estratega inglés tendrá que cambiar su forma de plantear el partido.

Chelsea festeja victoria | AP

Arsenal no puede perder

Como se mencionó anteriormente, el equipo de Mikel Arteta no se puede permitir la derrota, pues en dado caso de perder le dejaría en bandeja de plata el liderato la siguiente jornada al Manchester City.

¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Chelsea 28?

  • Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

  • Lugar: Emirates Stadium, Londres

  • Horario: 10:30 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX ONE

Wesley Fofana en celebración con sus compañeros de Chelsea | AP
Wesley Fofana en celebración con sus compañeros de Chelsea | AP
Últimos videos
Lo Último
21:22 ¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
21:11 ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
20:59 ¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
20:47 De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
20:43 ¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
20:33 ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
20:08 ¡Tiene nuevo DT! Costa Rica anuncia el reemplazo de Miguel Herrera
20:08 ¡Regreso en todo lo alto! AJ Lee vence a Becky Lynch y gana el Campeonato Intercontinental de WWE
19:46 Hansi Flick se mantiene positivo para lograr una remontada ante Atlético de Madrid
19:40 ¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
Futbol
28/02/2026
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
Futbol
28/02/2026
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
Futbol
28/02/2026
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
Lucha
28/02/2026
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
Futbol
28/02/2026
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
Empelotados
28/02/2026
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González