Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
Generó dudas, pero no cabe duda que el fichaje de invierno en la Liga MX ha sido Agustín Palavecino. El argentino dejó Aguascalientes y defendió la playera de Cruz Azul desde el día uno, además de que ahora se convirtió en pieza clave con un golazo ante Rayados de Monterrey.
El mediocampista celeste recibió un balón por parte de Omar Campos al minuto 62, pero lo que llamó la atención fue su peculiar manera de definir. El exjugador de Necaxa comenzó a caer, sin embargo, logró meterle todo el empeine con la pierna derecha, pese a estar con la mitad del cuerpo en el césped.
Luis 'Mochis' Cárdenas se quedó parado, pues algunos defensas le taparon el ángulo de visión. Además, la definición de Palavecino terminó por dar un efecto peculiar a la bola, lo que terminó por sentenciar el partido.
¡Pita, pita, Máquinita! 🚂🔥🔥🔥🔥 Qué golazo del Cruz Azul ¡Qué GOLAZO de Palavecino! 🤩⚽⚽⚽— TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026
🇲🇽 #MegaFutbol
🇺🇸 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/vWt53ET8kT
Nuevo líder en la Liga MX
Con la victoria parcial de Cruz Azul, y el nulo ataque de Rayados de Monterrey, el equipo de Nicolás Larcamón será el nuevo líder de la Liga MX. El conjunto cementero aprovechó la derrota de Chivas a manos de Toluca para tomar la cima del balompié nacional.
La ofensiva de La Máquina está completamente ofensiva, pues además del gran nivel de Agustín Palavecino, su compadre, José Paradela, también ha tenido un gran Clausura 2026. Ambos argentinos comenzaron enchufados el torneo, siendo la Doble P de moda en el balompié nacional.
Rayados de Monterrey sin alma
Por otro lado, el conjunto de La Pandilla es uno de los más decepcionantes del semestre actual. El equipo de Domènec Torrent se volvió gris tras una gran actuación en el Mundial de Clubes, por lo que comenzó una desconexión entre el entrenador y la afición.
Sergio Canales ha sido uno de los jugadores más señalados en el semestre, pues el español ha estado lejos de su nivel esperado. La falta de un goleador de cepa en Monterrey, como lo fue Germán Berterame, ha sido una de las grandes ausencias para el ataque regiomontano.