Futbol

¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis

Puebla celebrando el triunfo ante Atlético de San Luis | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:40 - 28 febrero 2026
Esteban Lozano consigue 3 puntos cruciales para los poblanos.

Puebla logra sacar 3 puntos importantes en la casa del Atlético de San Luis; un partido que parecía que terminaría en empate a cero, Esteban Lozano tuvo la última palabra, consiguiéndole el triunfo a los suyos.

Partido muy cerrado, ocasiones nulas de gol

Durante la mayor parte de la transición del partido, Puebla y Atlético de San Luis tuvieron oportunidades, pero ninguno lograba capitalizar, con buena cantidad de errores y fallas de último minuto; ambos equipos intentaban proponer en un partido que arrancó de forma muy atractiva, pero el transcurso de este dijo todo lo contrario. 

No hubo oportunidades legítimas de gol, sino hasta en el cierre del encuentro. 

Sigue la disputa entre Atlético de San Luis y Puebla | MexSport

Un héroe inesperado

Durante el tiempo agregado, Esteban Lozano, quien había entrado de cambio al minuto 67, marcó el único gol del partido, dándole los 3 puntos al Puebla.

El jugador se hizo tendencia en semanas recientes por su peculiar camino: surgido de fuerzas básicas del América, tuvo un paso por la Segunda División de España y regresó al futbol mexicano para buscar una nueva oportunidad en el Puebla a una edad ya considerable.

Puebla celebrando el gol ante Atlético de San Luis | MexSport

Los 3 puntos significan mucho para el Puebla en su aspiración de buscar la Liguilla, mientras que Atlético de San Luis sigue dejando ir puntos importantes. ¿Les alcanzará para clasificar? 

La frustración de Joao Pedro por no lograr anotar. | MexSport
