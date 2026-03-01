Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Mundial en riesgo? Cristiano Ronaldo sale de cambio con Al Nassr y recibe atención en el banquillo

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews
Emiliano Arias Pacheco 18:42 - 28 febrero 2026
El astro lusitano tuvo una actuación discreta, además de que falló un penalti para aumentar su cuenta goleadora

Cristiano Ronaldo y Al Nassr volvieron a sumar de a tres puntos en la Liga Profesional Saudí, aunque el astro lusitano no pudo contribuir en el marcador. Los Caballeros de Najd derrotaron a Al Feiha y lograron colocarse en la cima del campeonato, aunque las alarmas se encendieron en el banquillo de Jorge Jesus.

'El Bicho' salió del terreno de juego al minuto 81, después de un penalti que falló al 12'. Aunque su equipo logró llevarse los tres puntos, las cámaras lograron captar el momento en el que el lusitano recibió atención en el banquillo en los momentos finales, con una bolsa de hielo debajo de la rodilla y el muslo derecho.

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews

Fuentes señalaron que la lesión parece la misma que sufrió Cristiano antes de la Final de la UEFA Nations League ante España. El jugador lusitano disputó aquel partido y anotó un gol, aunque tuvo que abandonar el terreno de juego antes de los tiempos extras.

¿Mundial en peligro?

Con la Copa del Mundo 2026 en puerta, cualquier lesión de los futbolistas será tratada entre algodones, principalmente entre las figuras. Sin embargo, la lesión de Cristiano Ronaldo parece ser que no es de gravedad.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano

Al Nassr y Cristiano Ronaldo en busca de la liga

'El Comandante' quiere marcar un nuevo hito dentro del balompié mundial, al intentar ser Campeón con otro equipo en su extensa trayectoria. En caso de ganar, Ronaldo sería monarca en cuatro países diferentes.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano
