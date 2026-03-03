Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Brighton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la jornada 29 de la Premier League?

Brighton vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 30 | RÉCORD
Jorge Armando Hernández 14:44 - 03 marzo 2026
Brighton llega de una victoria contundente ante Nottingham Forrest y ahora visita al líder de la competencia Arsenal en el Amex Stadium. Los hombres dirigidos por Fabian Hüzler se salvaron del descenso por sus dos últimas victorias.

Brighton ante Fullham l AP

A pesar de su delicada posición en la competencia, el conjunto de Brighton solamente tuvo nueve derrotas en 28 partidos y logró acumular 37 puntos. Ahora tienen una preocupación menos por asegurar su lugar en el máximo circuito por una temporada más.

Arsenal es líder de la Premier League| AP

El conjunto 'Albion' promedió 1.71 puntos como locales contra 0.93 puntos como visitantes, pese a tener solamente tres goles en dos de nueve partidos han logrado hacerse de los puntos suficientes para meter en problemas de descenso a Newcastle United.

Brighton llega a enfrentar este partido con una marca de una derrota y dos victorias. En primera instancia ganó ante Brentford y Nottingham Forrest y perdieron en contra del Aston Villa.

El equipo dirigido por Mikel Arteta solo ha perdido dos veces en la temporada, solamente frente a Aston Villa y Manchester United. Ante Brentford y Wolves perdió cuatro puntos pero venció al Chelsea en el 'Derby Londinense' lo que le permitió recuperarse y seguir con el liderato.

¿Dónde ver el partido Brighton vs Arsenal? EN VIVO
Arsenal vuelve a encontrarse con Brighton en Fecha 30 | AP

  • Lugar: Amex Stadium

  • País: Inglaterra

  • Horario: 13:30 hrs tiempo de México

  • Canal: FOX ONE y FOX +

