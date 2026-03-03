Verificación de edad requerida
Brighton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la jornada 29 de la Premier League?
Brighton llega de una victoria contundente ante Nottingham Forrest y ahora visita al líder de la competencia Arsenal en el Amex Stadium. Los hombres dirigidos por Fabian Hüzler se salvaron del descenso por sus dos últimas victorias.
A pesar de su delicada posición en la competencia, el conjunto de Brighton solamente tuvo nueve derrotas en 28 partidos y logró acumular 37 puntos. Ahora tienen una preocupación menos por asegurar su lugar en el máximo circuito por una temporada más.
El conjunto 'Albion' promedió 1.71 puntos como locales contra 0.93 puntos como visitantes, pese a tener solamente tres goles en dos de nueve partidos han logrado hacerse de los puntos suficientes para meter en problemas de descenso a Newcastle United.
Brighton llega a enfrentar este partido con una marca de una derrota y dos victorias. En primera instancia ganó ante Brentford y Nottingham Forrest y perdieron en contra del Aston Villa.
El equipo dirigido por Mikel Arteta solo ha perdido dos veces en la temporada, solamente frente a Aston Villa y Manchester United. Ante Brentford y Wolves perdió cuatro puntos pero venció al Chelsea en el 'Derby Londinense' lo que le permitió recuperarse y seguir con el liderato.
¿Dónde ver el partido Brighton vs Arsenal? EN VIVO
Lugar: Amex Stadium
País: Inglaterra
Horario: 13:30 hrs tiempo de México
Canal: FOX ONE y FOX +