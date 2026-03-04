VIDEOS: ¿Abuso de autoridad? SSC explica por qué motociclista fue derribado

Un video grabado en un punto de revisión en el Pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, encendió las redes sociales luego de que se observara el momento exacto en que un policía capitalino derriba a un motociclista que intentaba pasar por el filtro de seguridad.

En la grabación se aprecia cómo varios conductores intentan evadir el punto de revisión instalado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Instantes después, un oficial se aproxima a un motociclista y lo empuja, provocando que el conductor y su unidad terminen en el suelo.

La persona que captó el momento lanzó un reclamo directo a los uniformados: "No ma$%&. Pinc$%& ojetes", se escucha decir a una mujer.

En un retén en el Pueblo de San Miguel Topilejo un policía aventó a un motociclista / Especial

El clip rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios acusando presunto abuso de autoridad por parte de los policías.

SSC justifica actuación y abre carpeta de investigación

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una postura oficial.

“Los hechos ocurrieron la noche del 02 de marzo, cuando policías de la SSC realizaban labores de prevención del delito, entre ellas la instalación de puntos de revisión de motociclistas, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan”.

La dependencia explicó que varios motociclistas intentaron evitar la revisión, circulaban a alta velocidad y algunos no portaban casco.

Tras el empujón, el conductor se fue directo contra una camioneta, lo que hizo que cayera al suelo / Especial

“Durante dichas labores, varios conductores trataron de evitar la revisión de las unidades, aceleraron la marcha y algunos de ellos no portaban casco de protección; al marcarle el alto al conductor de una motocicleta que circulaba a alta velocidad, intentó evadir y golpeó a un uniformado, quien al ver en riesgo su integridad, repelió el golpe lo que provocó que fuera derribado”.

Asimismo, detallaron que tras el incidente: “Pese a la justificación, la SSC confirmó que Asuntos Internos ya intervino:”.

Al final, el motociclista fue arrestado por varios policías que lo trataron de someter / Especial

“En tanto, por los hechos observados en el video, personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación correspondiente para identificar a los policías, que se presenten a rendir su declaración y se determine su actuación policial”.

El caso ahora está bajo revisión para determinar si hubo uso indebido de la fuerza o si la reacción del uniformado fue proporcional al riesgo.