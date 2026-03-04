Wolves sorprende y vence al Liverpool con gol agónico

El colista Wolverhampton sorprendió al campeón de la Premier League Liverpool, al superarlo por 2-1 en el estadio Molineux. Los Wolves respiran en el fondo de la tabla de clasificación y se acercan a tres unidades del Burnley quien tiene un partido menos.

¿Cómo fue el gol agónico?

El mediocampista brasileño Andre marcó el gol del triunfo, con un disparo que se desvió en otro futbolista en el cuarto minuto del tiempo añadido para asestar un golpe a las esperanzas del Liverpool, de asegurar la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

La diana también les dio a los aficionados de los Wolves un raro momento de lustre en una temporada que parece destinada a terminar con el descenso, pero ahora pueden apretar la parte baja en las fechas finales.

El gol de Andre enloqueció al público local en un cierre emocionante del partido. Mohamed Salah anotó a los 83 minutos—poniendo fin a una sequía de 10 partidos de liga sin marcar — para igualar por el Liverpool, cinco minutos después de que el portugués Rodrigo Gomes había adelantado a los Wolves.

Mientras el juego iba de un arco al otro dado que ambos equipos buscaban el gol de la victoria, el remate de larga distancia de Andre se desvió en Joe Gómez y dejó a contrapié al portero brasileño del Liverpool Alisson.

¿Cuántas derrotas lleva el Liverpool?

Fue la novena derrota liguera del Liverpool en la temporada y podría hacer que el campeón defensor caiga al sexto puesto si el Chelsea vence al Aston Villa en la continuación de esta jornada en Inglaterra.

Los cuatro primeros tienen garantizada la clasificación a la Liga de Campeones, pero es probable que la Premier obtenga una quinta plaza adicional por el rendimiento de los clubes ingleses en Europa esta temporada. Después de arrasar con el título la campaña pasada, el Liverpool está a 16 puntos del líder Arsenal.

