Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón

La policía capitalina logró dar con los responsables que se hicieron virales por su método para delinquir / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:47 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Son cinco las personas detenidas por parte de la policía capitalina en trabajo conjunto con la Fiscalía CDMX

Se disfrazaron de trabajadores de limpia para entrar a una casa en San Juan de Aragón… pero el engaño no les duró mucho.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cinco personas —dos mujeres y tres hombres— presuntamente involucradas en el robo a una vivienda en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los sujetos portaban uniformes color naranja, simulando ser empleados de servicios de limpieza, con el fin de pasar desapercibidos y cometer el atraco.

A los presuntos ladrones les encontraron droga, uniformes de limpia y celulares / Especial

Ubican ruta de asaltantes 

Gracias al análisis de cámaras del C2 Norte, la SSC detectó un vehículo blanco vinculado al delito y ubicó su ruta en la alcaldía Iztacalco. Así dieron con el auto sobre Canal de Río Churubusco y avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental.

Al acercarse al coche, los policías notaron que uno de los ocupantes arrojó un paquete emplayado e intentó huir, lo que derivó en su inmediata detención.

Durante la revisión, los oficiales encontraron:

  • Seis bolsas negras con aparente marihuana

  • Cuatro teléfonos celulares

  • Dos camisolas y un pantalón color naranja

  • Dinero en efectivo

Los sujetos se disfrazaron para poder entrar a una casa a robar en San Juan de Aragón / Especial

Detienen a cómplices 

Mientras realizaban la detención, otras tres personas —dos mujeres y un hombre— intentaron impedir el arresto, jaloneando a los uniformados, pero también terminaron detenidos.

Los capturados son dos mujeres de 55 y 61 años y tres hombres de 15, 31 y 38 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

Fueron cinco las personas detenidas, entre ellas un menor de edad / Especial

Las autoridades sospechan que estos sujetos forman parte de una célula delictiva familiar dedicada al robo a casa habitación y narcomenudeo, y podrían estar involucrados en otro asalto cometido el 3 de febrero en la misma zona.

“La SSC informó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se continúa con la integración de la carpeta de investigación para dar seguimiento a la denuncia presentada por los afectados y ubicar a otros posibles implicados”.
Últimos videos
Lo Último
15:59 Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
15:58 Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
15:49 Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
15:47 ¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
15:30 Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
15:07 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
15:04 DRAKE MAYE se quedó con las manos vacías en los NFL HONORS
15:01 ¿Infidelidad? Bianca Censori aclara cómo empezó su romance con Kanye West
15:00 ¿Bad Bunny en peligro? Mhoni Vidente predice que podría ser víctima de un atentado
14:57 Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo: "Está en las páginas históricas del América"
Tendencia
1
Futbol Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa
2
Futbol Mateusz Bogusz sobre su salida de Cruz Azul: "Habría que preguntarle a personas dentro del club"
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
5
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
6
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Te recomendamos
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Empelotados
06/02/2026
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Futbol
06/02/2026
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
Contra
06/02/2026
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Contra
06/02/2026
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Futbol
06/02/2026
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
Futbol
06/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO