¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón

Se disfrazaron de trabajadores de limpia para entrar a una casa en San Juan de Aragón… pero el engaño no les duró mucho.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cinco personas —dos mujeres y tres hombres— presuntamente involucradas en el robo a una vivienda en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los sujetos portaban uniformes color naranja, simulando ser empleados de servicios de limpieza, con el fin de pasar desapercibidos y cometer el atraco.

A los presuntos ladrones les encontraron droga, uniformes de limpia y celulares / Especial

Ubican ruta de asaltantes

Gracias al análisis de cámaras del C2 Norte, la SSC detectó un vehículo blanco vinculado al delito y ubicó su ruta en la alcaldía Iztacalco. Así dieron con el auto sobre Canal de Río Churubusco y avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental.

Al acercarse al coche, los policías notaron que uno de los ocupantes arrojó un paquete emplayado e intentó huir, lo que derivó en su inmediata detención.

Durante la revisión, los oficiales encontraron: Seis bolsas negras con aparente marihuana

Cuatro teléfonos celulares

Dos camisolas y un pantalón color naranja

Dinero en efectivo

Los sujetos se disfrazaron para poder entrar a una casa a robar en San Juan de Aragón / Especial

Detienen a cómplices

Mientras realizaban la detención, otras tres personas —dos mujeres y un hombre— intentaron impedir el arresto, jaloneando a los uniformados, pero también terminaron detenidos.

Los capturados son dos mujeres de 55 y 61 años y tres hombres de 15, 31 y 38 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

Fueron cinco las personas detenidas, entre ellas un menor de edad / Especial

Las autoridades sospechan que estos sujetos forman parte de una célula delictiva familiar dedicada al robo a casa habitación y narcomenudeo, y podrían estar involucrados en otro asalto cometido el 3 de febrero en la misma zona.