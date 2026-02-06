Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Secuestran a Gerardo Arredondo Hernández, excandidato a la alcaldía de Salamanca

Secuestran a Gerardo Arredondo, excandidato a la presidencia municipal de Salamanca. / Redes sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:42 - 06 febrero 2026
Un empresario y exaspirante a la presidencia municipal fue privado de la libertad en Salamanca, Guanajuato, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales y federales.

La mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, el empresario y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo Hernández, fue privado de la libertad, confirmó oficialmente la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio.

Gerardo Arredondo Hernández fue privado de su libertad durante la mañana de este viernes. / RS

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con informes oficiales, los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas cuando Arredondo se encontraba afuera de uno de sus negocios de materiales de construcción, ubicado en la avenida Comunicaciones Norte, en la colonia Las Fuentes. Testigos señalaron que hombres armados lo interceptaron y lo subieron por la fuerza a una camioneta, desde donde huyeron con rumbo desconocido.

El excandidato se encontraba al parecer en uno de sus negocios, cuando hombres armados llegaron hasta el local./ RS

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades?

Tras recibirse el reporte, el Gobierno de Salamanca informó que se activó un operativo conjunto con fuerzas de seguridad públicas municipales, estatales y federales con el objetivo de localizar al empresario y esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya comenzó las investigaciones correspondientes para encontrar a los responsables y dar con el paradero de Arredondo.

Seguridad Pública de Salamanca confirma privación de la libertad del empresario Gerardo Arredondo. / RS

¿Quién es Gerardo Arredondo Hernández?

Gerardo Arredondo Hernández es empresario del ramo de la construcción y fue candidato en 2024 a la presidencia municipal de Salamanca por el Partido Acción Nacional (PAN), contienda en la que no resultó electo.

Además de su labor empresarial, Arredondo era conocido en la comunidad por su participación en actividades locales y proyectos ciudadanos tras su participación política.

Gerardo Arredondo, había sido candidato en el 2024 a la presidencia municipal de Salamanca. / RS
Etiquetas relacionadas:
Seguridad
