La Nicholette rompe el silencio: relata secuestro en Culiacán y niega vínculos con el crimen

Nicole Pardo Molina, mejor conocida como La Nicholette, reapareció en una transmisión en vivo para hablar de su secuestro ocurrido el pasado 20 de enero en Culiacán, Sinaloa, y negar categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado. Con la frase “nada debo, nada temo”, la creadora de contenido ofreció detalles de lo que vivió durante los días que estuvo privada de su liberta

La Nicholette reapareció en redes sociales tras el secuestro que sufrió en Culiacán ./ RS

¿Qué dijo La Nicholette sobre su secuestro?

Durante su transmisión en redes sociales, la influencer de 20 años aseguró que el secuestro fue real y no un montaje, como se especuló en redes sociales. Relató que cuando fue interceptada en la zona de Isla Musalá, en Culiacán, inicialmente pensó que se trataba de un intento de asalto, pero al ver a un hombre armado entendió la gravedad de la situación.

Nicole explicó que sus captores la llevaron a una casa donde fue interrogada sobre supuestos vínculos con un individuo identificado como “P1”, así como cuestionamientos sobre los corridos que aparecían en sus redes y sus constantes traslados entre Culiacán y El Salado.

La Nicholette es una reconocida influencer, también llamada La Muchacha del Salado/X:@RUN_oficial

Negación de vínculos con el crimen y mensaje contundente

La creadora de contenido fue enfática: no tiene relación con actividades ilícitas ni con carteles, y dijo que su presencia en redes sociales demuestra que no tenía nada que ocultar. “Yo no soy narca, nada que ver”, afirmó Pardo, rechazando las versiones que la conectaban con algún grupo criminal.

Además, explicó que el video que circuló durante su secuestro, donde aparentemente se relacionaba con actividades delictivas, fue grabado bajo presión de sus captores, a quienes incluso ayudó a editar el contenido porque era “mucho lo que le hicieron leer”

La influencer sinaloense negó cualquier vínculo con el crimen organizado tras reaparecer en un video. / RS

¿Cómo fue tratada y qué ocurrió tras su liberación?

Contrario a versiones alarmistas, La Nicholette aseguró que no fue maltratada físicamente, que tuvo su propio cuarto con baño y que sus captores la “trataron bien”. Tras varios días privada de la libertad, fue dejada en el centro de Culiacán y se trasladó posteriormente con su familia.

Según su testimonio, tras ser liberada decidió regresar a Estados Unidos y ha dicho que planea evitar contenido que pueda poner su seguridad en riesgo

La Nicholette aseguró que no fue maltratada físicamente durante su secuestro. /RS