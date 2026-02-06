Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

La Nicholette rompe el silencio: relata secuestro en Culiacán y niega vínculos con el crimen

La Nicholette reapareció en redes sociales para hablar públicamente sobre su secuestro en Culiacán. / Redes sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:46 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La influencer sinaloense reaparece tras semanas de incertidumbre y ofrece su versión de los hechos.

Nicole Pardo Molina, mejor conocida como La Nicholette, reapareció en una transmisión en vivo para hablar de su secuestro ocurrido el pasado 20 de enero en Culiacán, Sinaloa, y negar categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado. Con la frase “nada debo, nada temo”, la creadora de contenido ofreció detalles de lo que vivió durante los días que estuvo privada de su liberta

La Nicholette reapareció en redes sociales tras el secuestro que sufrió en Culiacán ./ RS

¿Qué dijo La Nicholette sobre su secuestro?

Durante su transmisión en redes sociales, la influencer de 20 años aseguró que el secuestro fue real y no un montaje, como se especuló en redes sociales. Relató que cuando fue interceptada en la zona de Isla Musalá, en Culiacán, inicialmente pensó que se trataba de un intento de asalto, pero al ver a un hombre armado entendió la gravedad de la situación.

Nicole explicó que sus captores la llevaron a una casa donde fue interrogada sobre supuestos vínculos con un individuo identificado como “P1”, así como cuestionamientos sobre los corridos que aparecían en sus redes y sus constantes traslados entre Culiacán y El Salado.

La Nicholette es una reconocida influencer, también llamada La Muchacha del Salado/X:@RUN_oficial

Negación de vínculos con el crimen y mensaje contundente

La creadora de contenido fue enfática: no tiene relación con actividades ilícitas ni con carteles, y dijo que su presencia en redes sociales demuestra que no tenía nada que ocultar. “Yo no soy narca, nada que ver”, afirmó Pardo, rechazando las versiones que la conectaban con algún grupo criminal.

Además, explicó que el video que circuló durante su secuestro, donde aparentemente se relacionaba con actividades delictivas, fue grabado bajo presión de sus captores, a quienes incluso ayudó a editar el contenido porque era “mucho lo que le hicieron leer”

La influencer sinaloense negó cualquier vínculo con el crimen organizado tras reaparecer en un video. / RS

¿Cómo fue tratada y qué ocurrió tras su liberación?

Contrario a versiones alarmistas, La Nicholette aseguró que no fue maltratada físicamente, que tuvo su propio cuarto con baño y que sus captores la “trataron bien”. Tras varios días privada de la libertad, fue dejada en el centro de Culiacán y se trasladó posteriormente con su familia.

Según su testimonio, tras ser liberada decidió regresar a Estados Unidos y ha dicho que planea evitar contenido que pueda poner su seguridad en riesgo

La Nicholette aseguró que no fue maltratada físicamente durante su secuestro. /RS
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
18:53 Pumas se mantiene unido durante el mal momento
18:49 México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
18:44 Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
18:35 Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
18:28 ¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
18:27 Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
18:15 Comisión de Árbitros reestructura el VAR en la Liga MX y nombra nuevo coordinador en el Clausura 2026
18:03 Fechas y horarios de la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno
18:03 Checo Pérez y Cadillac F1: Fecha y detalles para la presentación del monoplaza para 2026
17:46 La Nicholette rompe el silencio: relata secuestro en Culiacán y niega vínculos con el crimen
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
Pumas se mantiene unido durante el mal momento
Futbol
06/02/2026
Pumas se mantiene unido durante el mal momento
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Beisbol
06/02/2026
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Futbol
06/02/2026
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
Contra
06/02/2026
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026