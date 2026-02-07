Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas se mantiene unido durante el mal momento

Pumas en entrenamiento previo al viaje a Guadalajara | X: @PumasMX
David Torrijos Alcántara 18:53 - 06 febrero 2026
Universidad Nacional presumió el ambiente del grupo en redes

El conjunto de los Pumas de la UNAM se reporta listo para encarar un compromiso de alta exigencia este sábado en el Estadio Jalisco. A pesar del entorno turbulento que rodea al Pedregal, el plantel mostró una cara de unión y compañerismo durante su última sesión de entrenamiento. Los jugadores son conscientes de que la única forma de disipar las dudas es mediante un resultado positivo en la Jornada 5 del Clausura 2026.

Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Qué pasó con Pumas?

La urgencia de un triunfo surge tras la dolorosa derrota sufrida ante el San Diego FC en la ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. Aquel 4-1 caló hondo en la institución, especialmente por la forma en que el equipo se desmoronó en la segunda mitad. Ahora, los dirigidos por Efraín Juárez deben demostrar que tienen la fortaleza mental para levantarse de un golpe tan mediático.

En los pasillos de la Cantera, el tema de la continuidad del cuerpo técnico ha tomado fuerza en las últimas horas. Diversos reportes indican que la directiva analiza el futuro de Juárez, cuyo puesto podría depender de lo que suceda en los próximos encuentros.

Ante estas especulaciones, el grupo ha optado por blindarse y enfocarse exclusivamente en lo deportivo. Durante las prácticas previas al viaje a Guadalajara, se observó a un equipo compacto, donde los referentes intentan cobijar a los más jóvenes.

Pumas marcó en su primera jugada ante San Diego | IMAGO7

Los rojinegros vienen motivados y con una defensa sólida que ha logrado mantener su portería en cero en partidos recientes. Por su parte, Universidad Nacional ocupa el cuarto sitio con ocho puntos, lo que convierte a este duelo en una disputa directa por los puestos de privilegio.

Pumas busca cortar mala racha en Jalisco

Históricamente, el Estadio Jalisco ha sido una aduana complicada para los felinos, quienes no consiguen los tres puntos en fase regular en ese escenario desde agosto de 2020. Romper esa racha negativa es vital no solo para las estadísticas, sino para devolverle la confianza a una afición que exige resultados inmediatos.

Jugadores de Pumas tras finalizar el encuentro ante San Diego | IMAGO7
