Futbol

Pablo Sisniega minimiza a Pumas tras la goleada: "No tuve mucho trabajo"

Pablo Sisniega portero de San Diego se burló de Pumas | MEXSPORT
Pablo Sisniega portero de San Diego se burló de Pumas | MEXSPORT
Rafael Trujillo 00:27 - 05 febrero 2026
El portero de San Diego considera que su actuación ante los Felinos fue muy sencilla

Pumas inició de la peor manera posible en la Liga de Campeones de la Concacaf 2026 y el portero rival no dudó dos veces en hacérselos saber. A pesar de adelantarse en el marcador frente a San Diego, los felinos permitieron cuatro goles en la segunda parte, para caer por goleada 4-1 y prácticamente quedar eliminados.

Una ráfaga en los últimos 30 minutos del partido le permitió a San Diego remontar y asegurar una abultada victoria sobre el conjunto felino. Tras el silbatazo final, el guardameta mexicano de San Diego se encargó de añadir más sal a la herida de los auriazules con un par de comentarios.

San Diego superó a Pumas | MEXSPORT

Las palabras del portero del San Diego FC

Pumas logró marcar el primer gol del partido, sin embargo, el disparo de Robert Morales terminó siendo la única acción de peligro en todo el partido. Fue este poco ataque felino del que el portero rival se 'burló'.

En la zona mixta posterior al partido, Pablo Sisniega se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo de su equipo, destacando que el resultado fue un esfuerzo de todos, más allá del gol que recibió por parte de Robert Morales.

"Bueno, la verdad es que cada partido me centro atrás, en hacer el mejor trabajo posible. Al final salimos 11 a jugar, entonces no está todo en mis manos, pero supercontento por cómo jugó el equipo", comentó el guardameta. "Mi debut fue bastante tranquilo porque no tuve mucho trabajo, entonces muy contento por el trabajo y la victoria", sentenció Sisniega.
Pablo Sisniega aseguró tener un partido sencillo ante Pumas | MEXSPORT

Al final, San Diego no sólo domino en el marcador, sino que terminó el partido con un importante dominio del 73% de posesión, 19 tiros totales y 10 tiros de esquina, superando a los Felinos en todas las categorías posibles.

Con este marcador de 4-1, el San Diego FC tiene una ventaja considerable de cara al partido de Vuelta del próximo martes 10 de febrero. Al equipo de la MLS le bastará con ganar o empatar para clasificar a la siguiente ronda.

San Diego vino de atrás y goleó a Pumas en la Concachampions | MEXSPORT
San Diego vino de atrás y goleó a Pumas en la Concachampions | MEXSPORT

Gracias al criterio del gol de visitante, incluso una derrota por hasta dos goles en Ciudad Universitaria les daría el pase, dejando el panorama muy favorable para ellos. Pumas necesitará un 3-0 para poder mantenerse en el torneo, en caso de uno o dos goles más de los estadounidenses, Pumas deberá si o si, ganar en el marcador global.

