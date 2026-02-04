Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?

Jugadores de Pumas tras finalizar el encuentro ante San Diego | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:27 - 04 febrero 2026
El conjunto auriazul sufrió una dura derrota que lo deja al borde de la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf

Pumas sufrió una dura derrota en su visita a San Diego, luego de ponerse arriba con un golazo de Robert Morales, la plantilla de Efraín Juárez se mostró débil y el equipo californiano aprovechó para dejar un marcador de 4-1 en la Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup.

Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
¿Por qué Pumas no salió a zona mixta?

Una de las cosas que más llamaron la atención fue que Pumas no salió a la zona mixta, además de permanecer en el vestidor horas después de que finalizó el encuentro. La situación generó múltiples dudas sobre las razones.

RÉCORD pudo saber que Pumas permaneció en el vestidor para hacer autocrítica en grupo sobre el rendimiento mostrado en California. Todos los jugadores hablaron y fue uno por uno, por ello fue la tardanza.

Cada jugador mencionó en qué se equivocaron y qué pueden mejorar en lo individual y en conjunto para revertir la situación. Esta derrota significó la primera que sufre Universidad Nacional en lo que va de 2026.

Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
En la edición pasada de la Concacaf Champions Cup, Pumas quedó eliminado ante Vancouver Whitecaps, en un partido el cual tuvo un cierre dramático. En aquella ocasión tampoco salieron a zona mixta, debido a que Efraín Juárez habló con el grupo.

Efraín Juárez defiende planteamiento

El entrenador del conjunto auriazul defendió su planteamiento en la conferencia de prensa posterior al partido. Para él, su equipo llevó el plan adecuadamente por 60 minutos, pero no fue suficiente para evitar una dura derrota que los deja al borde de la eliminación.

Pumas podrá mostrar otra cara este sábado, cuando enfrenten al Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026. Los del Pedregal continúan invictos en Liga MX con dos victorias y dos empates, sin embargo, la prueba es complicada al tratarse de una plaza en la que sufren: Jalisco.

San Diego superó a Pumas | MEXSPORT
