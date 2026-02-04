¡Con nuevo patrocinio! Cadillac presenta el uniforme completo que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas

La cuenta regresiva para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue su marcha y Cadillac poco a poco va revelando más detalles de su identidad y su imagen. La escudería estadounidense es una de las que más expectativas ha generado, ya que será el undécimo equipo de la parrilla y traerá de regreso a la pista a dos experimentados pilotos: Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

No obstante, por ahora el panorama luce complicado. En las primeras pruebas de pretemporada, el equipo General Motors fue uno de los equipos con peores tiempos por vuelta y de los que menos giros en pista dieron, junto con Aston Villa. El director del equipo, Graeme Lowdon, ha calmado las alarmas con el argumento de que se han enfocado en corregir todos los detalles y no forzar de más el auto.

Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1

Por ahora, la situación real del equipo estadounidense es una incógnita, ya que en general, los tiempos de pretemporada no suelen ser garantía de éxito. Además, Williams ni siquiera se presentó en Montmeló, por lo que todavía hay un camino largo por recorrer antes del inicio de la temporada. De momento, Cadillac ha optado para mantener la calma y enfocarse en revelar más detalles sobre su imagen.

Con nuevo patrocinador, Cadillac presenta uniforme

En ese sentido, la escudería estadounidense presentó este miércoles el mono que usarán Checo y Valtteri esta temporada. Desde la semana pasada ya se habían mostrado fotografías de la indumentaria de Cadillac, predominantemente en color negro con detalles en blanco para darle contraste y mantener una imagen de la elegancia que quiere tener el equipo en su año debut.

El único detalle adicional que se presentó este martes fue la presencia de TWG AI, principal patrocinador del equipo. La aparición del logo en el centro, a la altura del pecho del uniforme, no sorprende pues se trata de la sección de inteligencia artificial de la empresa TWG Global Holdings LLC, empresa accionaria de la escudería y que está vinculada al deporte motor mediante TWG Motorsports.

Así es el nuevo uniforme de Bottas y Checo Pérez, con TWG como principal patrocinador | X: @Cadillac_F1

¿Cuándo continuará la pretemporada de F1?

Luego de las primeras sesiones de prácticas en territorio catalán, mismas que concluyeron el pasado 30 de enero, los autos volverán a salir a pista hasta la próxima semana, ahora en el Circuito Internacional de Bahréin. La primera ronda de pruebas está programada del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

Tras eso, la categoría comenzará oficialmente el viernes 6 de marzo, con las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia. Debido a la diferencia de horario, para la afición mexicana, la actividad comenzará la noche del jueves 5 y el viernes, a las 23:00 horas del centro de México, se podrá seguir la clasificación. Mientras que la carrera podrá verse a partir de las 22:00 horas del sábado 7 de marzo.