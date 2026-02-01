Martin Brundle sobre el nuevo auto de Aston Martin: "no tiene piezas colgando, como otros"

Martin Brundle analizó el nuevo monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey y dejó claro que, una vez más, el ingeniero británico apuesta por una filosofía aerodinámica limpia, eficiente y pensada para exprimir al máximo el reglamento. El ex piloto y comentarista destacó que los autos de Newey suelen ser "bastante homogéneos" en su flujo de aire, lo que marca una diferencia notable frente a otras escuderías que cargan sus diseños con múltiples elementos externos. "Los coches de Adrian suelen ser bastante homogéneos en su hermosa y amplia circulación de aire… No parece tener tantas piezas colgando de sus coches como otros", señaló Brundle.

Desde su perspectiva, uno de los puntos más llamativos del auto es el diseño del pontón, que presenta un corte inferior muy agresivo y alineado con las tendencias que han aparecido bajo la normativa reciente. Brundle subrayó que la parrilla ha mostrado distintas lecturas tanto en pontones como en alerones delanteros, algo lógico en una etapa donde cada equipo busca una ventaja con interpretaciones propias. "El pontón tiene un corte inferior muy marcado y hemos visto diferentes interpretaciones en pontones y alerones delanteros… como era de esperar con esta nueva normativa", explicó.

Aston Martin | @AstonMartinF1

Adrian Newey y su plan para dominar el reglamento con un coche más limpio

Brundle también dejó entrever que el verdadero potencial del auto podría revelarse con el paso de las carreras, ya que Newey es conocido por llevar sus proyectos al límite antes de mostrarlos en pista. El comentarista considera que el ingeniero tiene una estrategia clara para maximizar el reglamento, incluso si eso implica retrasos en el proceso de desarrollo. "Tendremos que esperar, pero seguro que Adrian tiene un plan para maximizar este reglamento… también es famoso por no querer acelerar las cosas", afirmó.

En esa misma línea, Brundle aseguró que no le sorprendió que el coche apareciera más tarde de lo esperado, porque Newey suele exprimir el tiempo de diseño y pruebas al máximo para entender a fondo cada componente. Esa forma de trabajo, según el analista, ha sido una constante en su carrera y una de las claves detrás de sus éxitos. "Cuando el coche se retrasó, no me sorprendió en absoluto… porque Adrian lo lleva al límite… quiere el máximo tiempo de desarrollo y comprensión de esas piezas", agregó.

A look back at yesterday’s shakedown in Barcelona.#AMR26 pic.twitter.com/0lsuPhX2bT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 30, 2026

Otro punto importante en el análisis fue el control total que Newey tendría ahora en el proyecto, algo que Brundle ve como un arma de doble filo. En el pasado, el británico trabajó bajo estructuras donde existían figuras directivas fuertes que marcaban límites y prioridades, pero ahora la situación sería distinta. “Hoy en día, no tiene el control de un Christian Horner, un Patrick Head o quien sea. Él está al mando de todo”, comentó Brundle.

Esa autonomía puede traducirse en un monoplaza extremadamente fiel a la visión del ingeniero, pero también implica que la responsabilidad final recaiga sobre él. Aun así, Brundle cree que si el proyecto funciona, se confirmará que Newey volvió a acertar con una ejecución brillante. "Si todo sale bien, como siempre, se puede decir que lo ha hecho de maravilla… Ha esperado hasta el último minuto antes de comprometerse", sentenció.

Aston Martin | @AstonMartinF1

¿El nuevo coche de Adrian Newey será competitivo durante toda la temporada?