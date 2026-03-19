¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global

En la línea. America clasificó a los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup tras vencer 2-1 en el marcador global al Philadelphia Union de la MLS. A pesar de sufrir en el juego de Vuelta, los dirigidos por André Jardine lograron pasar de ronda, en donde se medirán ante Nashville por un boleto a Semifinales.

Sebastián Cáceres, Rodrigo Dourado y Patricio Salas celebrando el gol del América I MEXSPORT

Apenas al minuto 6, la balanza se inclinó para la escuadra azulcrema. Desde la banda izquierda, Raphael Veiga cobró un tiro libre y con un centro preciso le puso el balón en la cabeza a Rodrigo Dourado. Casi en el manchón de penalti y sin marca, el mediocampista brasileño remató de cabeza con la potencia suficiente para vencer al arquero rival, anotar el 1-0 en la pizarra del juego y extender la ventaja del global a dos goles.

Tras esto, las Águilas tuvieron cierto dominio con algunas aproximaciones al arco contrario. Incluso, los dirigidos por André Jardine ya habían aumentado su ventaja, pues luego de un pase de Patricio Salas a profundidad, fue Alejandro Zendejas quien quedó mano a mano y puso el 2-0. Sin embargo, el tanto fue anulado por un fuera de lugar en dicho pase, por lo que América aún tenía la mínima ventaja en el partido.

AMÉRICA VS PHILADELPHIA UNION | MEXSPORT

Tras esto, al 37’ los locales tuvieron una nueva oportunidad, pero Alejandro Zendejas no pudo aprovecharla, pues al momento de rematar dentro del área perdió el equilibrio y terminó por caerse. Y en el tiempo de compensación, el árbitro central había marcado penalti para las Águilas por una mano; sin embargo, tras la revisión en el VAR, el silbante revirtió la decisión.

Así, el partido se fue 1-0 al descanso y con una ventaja de dos goles en el marcador global en favor de las Águilas. Para el segundo tiempo, ambos estrategas realizaron una modificación en la defensa, la cual fue prácticamente ‘hombre por hombre’. Y muy temprano en la parte complementaria, el juego comenzaba a dificultarse para el cuadro local.

Octavos de Final Vuelta América vs Philadelphia Unión I MEXSPORT

Al minuto 47, luego de un servicio al área, Alejandro Zendejas se barrió sobre Francia Westfield, para hacer contacto suficiente y que el árbitro central marcara penalti. Y al 49’, Jesús Bueno tomó la esférica, se perfiló y con templanza cobró la pena máxima, en la cual engañó a Rodolfo Cota y puso el 1-1 en el partido, además de acercar a Philadelphia en el global a tan solo un gol de diferencia.

Tras dicha anotación, el cuadro de la Major League Soccer sometió por algunos instantes al América. Con grandes jugadas colectivas, el equipo visitante se aproximó al arco de Cota al menos en tres ocasiones. Sin embargo, la poca contundencia no les permitió empatar el marcador global.

Jesús Bueno de Philadelphia anotando gol en Concachampions I MEXSPORT

Con la eliminatoria en riesgo, André Jardine realizó más cambios, los cuales fueron para reforzar la zona defensiva y no recibir otro gol, el cual los dejaba fuera de los Cuartos de Final. Ya sin Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez ni Raphael Veiga en el campo, América resistió hasta el final del encuentro y aunque no fue su juego más lúcido, logró clasificarse a la próxima ronda.

Tras ganar 2-1 el marcador global ante Philadelphia Union, las Águilas pasaron a los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. En dicha instancia, los dirigidos por André Jardine se enfrentarán al Nashville de la MLS. el duelo de Ida se buscará en territorio estadounidense, mientras que la Vuelta se disputará en el Estadio Azteca.