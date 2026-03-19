Juan Villoro conquista la FILIAZ entre libros y futbol: “La literatura es un juego, igual que el futbol”

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ) vivió una de sus jornadas más memorables con la presencia de Juan Villoro, quien logró algo poco común: mezclar literatura, emoción y futbol en un mismo espacio.

En el segundo día de actividades, el autor mexicano conectó con niñas, niños, jóvenes y familias al hablar de la importancia de leer, imaginar y, sobre todo, entender a los demás desde distintas perspectivas.

Durante la presentación de su libro Revoluciones por minuto, Villoro dejó claro que escribir para nuevas generaciones implica empatía y escucha constante.

“A través de la imaginación debemos tratar de ponernos en los zapatos de los demás”, señaló.

El autor mexicano conectó con niñas, niños, jóvenes y familias al hablar de la importancia de leer e imaginar / Especial

El escritor destacó que el contacto con lectores jóvenes no solo inspira, sino que transforma su manera de crear historias, pues le permite entender mejor sus inquietudes en una etapa clave de la vida.

Literatura, emoción… y futbol

Pero la charla no se quedó solo en los libros. Villoro también llevó la conversación al terreno que millones de mexicanos sienten como propio: el futbol.

En compañía del escritor Juan Malpica y con la conducción de Inés Sainz, presentó La cancha de los deseos, donde ambos autores reflexionaron sobre el impacto emocional y cultural del deporte.

Para Villoro, el futbol no es solo un juego, sino una experiencia profundamente humana: “la recuperación semanal de la infancia”.

Juan Villoro y Juan Malpica presentaron el libro 'La cancha de los deseos' / Especial

Por su parte, Malpica evocó la nostalgia de los mundiales como momentos que marcan generaciones enteras. Ambos coincidieron en algo clave: tanto la literatura como el futbol son espacios de encuentro, donde las emociones se comparten.

“La literatura es un juego, igual que el futbol”, señaló Villoro.

Un país que se une entre libros y tribunas

La conversación cerró con una reflexión sobre lo que define a México: su capacidad de reunirse, celebrar y mantener la esperanza viva. Ya sea en un estadio o entre páginas, el espíritu colectivo sigue siendo el mismo.

Para Villoro, el futbol no es solo un juego, sino una experiencia profundamente humana / Especial