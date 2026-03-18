“Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda

El paso de Diego Lainez por Europa sigue dando de qué hablar. Ahora, el actual jugador de Tigres sorprendió al reconocer que, con el paso del tiempo, quizá no tomó la mejor decisión en su carrera.

El mexicano dio un salto crucial en su carrera en 2019, cuando con tan solo 18 años tenía la opción de ir al Ajax de Holanda o al Betis de España, donde terminó decantándose por los verdiblancos. 4 años después regreso a México, acabando su aventura europea.

Lainez admite que Ajax era la opción más lógica

En entrevista para Miro de Atrás, el futbolista mexicano fue sincero sobre una de las decisiones más importantes de su trayectoria: elegir al Real Betis por encima del Ajax.

No cambiaría lo que viví, porque fui muy feliz (en Betis), me sirvió mucho, aprendí muchísimo, pero si tú lo ves ya hoy en día muy de lejos y analizas todo, yo creo que lo más lógico hubiera sido ir a Ajax, es un proceso más natural, que te sigues formando ahí

Diego Lainez durante el juego entre el Betis y el Athletic de Bilbao

Betis le dejó aprendizaje, pero también dudas

Aunque dejó claro que no se arrepiente de su paso por el futbol español, Lainez reconoció que el Ajax representaba un camino más adecuado para su desarrollo.

El club neerlandés es conocido por potenciar a los jóvenes talentos y darles una mayor proyección en Europa, algo que el propio jugador considera clave al analizar su carrera en retrospectiva.

Diego Lainez celebra anotación con el Betis

Una decisión que marcó su carrera

Lainez llegó a Europa como una de las mayores promesas del futbol mexicano con tan solo 18 años, pero su proceso no fue el esperado en cuanto a minutos de juego y consolidación en el campo.

Hoy, ya con más experiencia, el atacante de Tigres muestra una visión más madura sobre aquella elección que pudo cambiar su rumbo en Europa y para su carrera.