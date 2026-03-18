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Futbol Nacional

Tigres vs FC Cincinnati: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?

Tigres vs FC Cincinnati | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:34 - 18 marzo 2026
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Tigres recibe a FC Cincinnati en el partido de Vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, buscando remontar el 3-0 adverso de la Ida

Tigres y FC Cincinnati se enfrentarán en un emocionante partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF el 20 de marzo de 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, también conocido como El Volcán. Este duelo representa una oportunidad crucial para ambos equipos en su camino por el título continental.

Tigres llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los felinos empataron sin goles contra Querétaro FC (0:0) el 15 de marzo en la Liga MX, sufrieron una contundente derrota ante FC Cincinnati (3:0) el 13 de marzo en la ida de la Liga de Campeones, vencieron a Monterrey (1:0) el 8 de marzo, cayeron ante Puebla (3:1) el 5 de marzo y lograron una impresionante victoria contra el América (1:4) el 1 de marzo. Por su parte, FC Cincinnati atraviesa un momento complicado con tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los estadounidenses fueron goleados por New England Revolution (6:1) el 15 de marzo en la MLS, vencieron a Tigres (3:0) el 13 de marzo en la ida de la Liga de Campeones, perdieron contra Toronto FC (0:1) el 8 de marzo, cayeron ante Minnesota United (1:0) el 28 de febrero y golearon a O&M FC (9:0) el 26 de febrero en la competición continental.

Equipo de Tigres tras caer en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT

En el historial reciente entre ambos equipos, FC Cincinnati tiene ventaja tras su contundente victoria por 3:0 en el partido de ida disputado el 13 de marzo de 2026. Anteriormente, los equipos se enfrentaron en la misma competición en 2025, con Tigres imponiéndose por 3:1 el 12 de marzo, mientras que el primer encuentro entre ambos terminó en empate 1:1 el 4 de marzo en Cincinnati. Este historial muestra una rivalidad equilibrada que ahora se inclina ligeramente a favor del equipo estadounidense tras su reciente victoria.

Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT

Diego Lainez se ha convertido en la figura destacada de Tigres en esta temporada. El extremo mexicano ha mostrado su calidad técnica y velocidad en los últimos partidos, siendo fundamental en las transiciones ofensivas del equipo. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar situaciones de peligro será crucial para que los felinos puedan remontar la eliminatoria. Por parte de FC Cincinnati, Obinna Nwobodo ha sido el motor del equipo en el mediocampo. El nigeriano destaca por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego, además de aportar en ataque cuando el equipo lo necesita. Su actuación en el partido de ida fue determinante para controlar el ritmo del juego y será nuevamente una pieza clave para mantener la ventaja obtenida.

Trofeo de la Concachampions | IMAGO7

¿DÓNDE VER TIGRES VS FC CINCINNATI?

  • Fecha: jueves 19 de marzo

  • Hora: 19:00 horas del centro de México

  • Lugar: "El Volcán", Estadio Universitario

  • Dónde ver: Fox One

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