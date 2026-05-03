FOTOS: Festival de Flores y Jardines transforma Polanco en un espectáculo natural y familiar

La Ciudad de México se llena de color, creatividad y naturaleza con la décima edición del Festival de Flores y Jardines (FYJA), un evento que ya se ha consolidado como una de las tradiciones más importantes de la primavera en la capital y que este año vuelve a tomar las calles de Polanco con impresionantes exhibiciones florales.

La inauguración estuvo encabezada por Patricia Elías Calles, directora del festival, quien dio inicio a esta celebración que se desarrolla en puntos emblemáticos como los Parques Lincoln, América y la avenida Presidente Masaryk, donde visitantes pueden disfrutar de un recorrido lleno de arte natural y diseño.

La gente no dejaba de tomarse fotos con los gigantes arreglos florales / Gina Sánchez

Un encuentro entre naturaleza, arte y comunidad

Durante esta edición, el festival espera recibir a más de medio millón de personas hasta el próximo 3 de mayo, quienes podrán admirar un total de 109 instalaciones florales que incluyen figuras como mariposas, guacamayas, personajes de caricaturas y diversas estructuras que combinan creatividad con elementos naturales.

La relevancia del festival es un espacio de encuentro entre naturaleza, arte y comunidad, consolidando su papel como una plataforma donde diseñadores, artistas y amantes de la naturaleza convergen en un mismo espacio para celebrar la creatividad y el entorno natural.

Además de las exhibiciones, el evento contempla actividades como el Congreso de las Plantas y diversos talleres enfocados en la sensibilización ambiental, con el objetivo de fomentar el respeto por la naturaleza y promover el talento en el diseño floral.

Las figuras hechas con vegetación viva son todas unas piezas de arte que adornan las calles de Polanco / Gina Sánchez

El talento detrás de cada instalación

La directora del festival destacó el esfuerzo colectivo que hace posible este evento, reconociendo la participación de artistas y creativos que apuestan por el espacio público y la comunidad.

"Es el talento de quienes creen en la naturaleza, de quienes creen en el diseño, de quienes creen en el espacio público y de quienes creen en hacer comunidad", señaló.

Para esta edición se recibieron 173 propuestas provenientes de distintas partes de la República Mexicana, lo que refleja el interés y la proyección nacional del festival.

La creatividad estuvo presente es todos los spots florales y donde ninguno defraudó / Gina Sánchez

Ambiente familiar y lleno de creatividad

Desde el primer día, familias, grupos de amigos y visitantes se dieron cita en Polanco para recorrer las instalaciones, tomarse fotografías y disfrutar del ambiente al aire libre, convirtiendo las calles en un escenario perfecto para capturar momentos memorables.

Las calles se llenan de vida con figuras que van desde manzanas gigantes y balones de futbol, hasta bicicletas y animales completamente decorados con flores, creando una experiencia única para todos los asistentes.

El Festival de las Flores termina este domingo 3 de mayo y es para toda la familia / Gina Sánchez

Recomendaciones para visitantes

Como parte de la logística del evento, la alcaldía informó que la avenida Presidente Masaryk será peatonal hasta el domingo 3 de mayo, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y optar por el uso de transporte público para facilitar su acceso.

A lo largo del día, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido entre esculturas florales, negocios intervenidos con diseños naturales y espacios llenos de vegetación, en un ambiente completamente familiar que invita a quedarse, explorar y disfrutar.