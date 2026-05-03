FOTOS: Festival de Flores y Jardines transforma Polanco en un espectáculo natural y familiar
La Ciudad de México se llena de color, creatividad y naturaleza con la décima edición del Festival de Flores y Jardines (FYJA), un evento que ya se ha consolidado como una de las tradiciones más importantes de la primavera en la capital y que este año vuelve a tomar las calles de Polanco con impresionantes exhibiciones florales.
La inauguración estuvo encabezada por Patricia Elías Calles, directora del festival, quien dio inicio a esta celebración que se desarrolla en puntos emblemáticos como los Parques Lincoln, América y la avenida Presidente Masaryk, donde visitantes pueden disfrutar de un recorrido lleno de arte natural y diseño.
Un encuentro entre naturaleza, arte y comunidad
Durante esta edición, el festival espera recibir a más de medio millón de personas hasta el próximo 3 de mayo, quienes podrán admirar un total de 109 instalaciones florales que incluyen figuras como mariposas, guacamayas, personajes de caricaturas y diversas estructuras que combinan creatividad con elementos naturales.
La relevancia del festival es un espacio de encuentro entre naturaleza, arte y comunidad, consolidando su papel como una plataforma donde diseñadores, artistas y amantes de la naturaleza convergen en un mismo espacio para celebrar la creatividad y el entorno natural.
Además de las exhibiciones, el evento contempla actividades como el Congreso de las Plantas y diversos talleres enfocados en la sensibilización ambiental, con el objetivo de fomentar el respeto por la naturaleza y promover el talento en el diseño floral.
El talento detrás de cada instalación
La directora del festival destacó el esfuerzo colectivo que hace posible este evento, reconociendo la participación de artistas y creativos que apuestan por el espacio público y la comunidad.
"Es el talento de quienes creen en la naturaleza, de quienes creen en el diseño, de quienes creen en el espacio público y de quienes creen en hacer comunidad", señaló.
Para esta edición se recibieron 173 propuestas provenientes de distintas partes de la República Mexicana, lo que refleja el interés y la proyección nacional del festival.
Ambiente familiar y lleno de creatividad
Desde el primer día, familias, grupos de amigos y visitantes se dieron cita en Polanco para recorrer las instalaciones, tomarse fotografías y disfrutar del ambiente al aire libre, convirtiendo las calles en un escenario perfecto para capturar momentos memorables.
Las calles se llenan de vida con figuras que van desde manzanas gigantes y balones de futbol, hasta bicicletas y animales completamente decorados con flores, creando una experiencia única para todos los asistentes.
Recomendaciones para visitantes
Como parte de la logística del evento, la alcaldía informó que la avenida Presidente Masaryk será peatonal hasta el domingo 3 de mayo, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y optar por el uso de transporte público para facilitar su acceso.
A lo largo del día, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido entre esculturas florales, negocios intervenidos con diseños naturales y espacios llenos de vegetación, en un ambiente completamente familiar que invita a quedarse, explorar y disfrutar.