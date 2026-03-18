Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027

El argentino Fernando Gago está listo para iniciar una nueva etapa en su carrera como director técnico. El exentrenador de Chivas, Boca Juniors y Necaxa será el nuevo estratega de la Universidad de Chile.

Viajará a Chile para cerrar su contrato

De acuerdo con información de Luis Merlo, Gago viajará en las próximas horas a Chile para formalizar su llegada al banquillo azul. El vínculo será hasta diciembre de 2027, en un proyecto que apunta a mediano plazo.

La directiva de la U de Chile apostó por el perfil del argentino para encabezar una reconstrucción deportiva que les permita volver a ser protagonistas tanto a nivel local como internacional.

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors | X: @BocaJrsOficial

Un nuevo desafío tras su paso por México y Argentina

Gago ha tenido un recorrido fascinante en los banquillos. En Boca Juniors mostró momentos de fútbol sobresaliente a pesar de no salir como el técnico esperaba, mientras que en Chivas generó altas expectativas con una propuesta ofensiva, aunque su salida provocó mucha polémica. Su paso por Necaxa también formó parte de un proceso de crecimiento como entrenador.

Ahora, en Chile, tendrá la oportunidad de reafirmar su estilo y encontrar la regularidad que le permita consolidarse como uno de los técnicos jóvenes más destacados de la región.

Fernando Gago, exentrenador de Chivas | IMAGO7

La apuesta de la U de Chile

La Universidad de Chile busca recuperar protagonismo en el futbol chileno, luego de años con altibajos. La llegada de Gago responde a la intención de implementar una idea de juego clara, con posesión, intensidad y desarrollo de talento.

Charles Aránguiz ejecuta el penalti con el que Universidad de Chile empató a Lanús | AP

El contrato hasta 2027 refleja la confianza del club en un proceso que no será inmediato, pero que apunta a construir bases sólidas.