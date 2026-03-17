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Futbol

¿Pachuca se queda sin DT? Esteban Solari despierta interés en Sudamérica

Esteban Solari ha destacado como entrenador de Pachuca | MEXSPORT
Esteban Solari ha destacado como entrenador de Pachuca | MEXSPORT
Rafael Trujillo 20:46 - 16 marzo 2026
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El DT de los Tuzos está siendo monitoreado por un grande de Sudamérica

Poco se esperaba que, en su primer torneo al mando Esteban Solari tuviera a los Tuzos del Pachuca en la parte alta de la clasificatoria y soñando con el campeonato cuando tomó al equipo previo al Play-In del torneo pasado. Aun así, el estratega argentino ha superado las expectativas en la Liga MX y ahora ha comenzado llamar la atención en el futbol sudamericano.

Solari asumió el cargo de manera inesperada el torneo pasado, como una solución de emergencia tras la destitución de Jaime Lozano, a una semana de que iniciara el Play-In. En su primer partido, logró eliminar a los Pumas, aunque posteriormente el equipo fue derrotado por los Bravos de Juárez en el encuentro decisivo.

Esteban Solari llegó a Pachuca para el Play-In del Apertura 2025 | MEXSPORT

El paso de Solari en el Clausura 2026

En su primer torneo oficial con Pachuca el estratega argentino ha demostrado un paso equilibrado y, tras 11 jornadas mantiene al equipo hidalguense en la cuarta posición de la tabla general con 21 puntos, a solo cinco del líder Cruz Azul, y muy cerca de Toluca y Chivas, que suman 25 y 24 unidades, respectivamente.

Bajo su mando, los Tuzos suman seis triunfos, tres empates y sólo dos derrotas, siendo uno de los cinco equipos que tienen menos de tres derrotas en la campaña. Además, destacan como la segunda mejor defensiva del torneo al haber recibido sólo nueve tantos.

Esteban Solari tiene a Pachuca en la parte alta de la clasificatoria | MEXSPORT

Interés en sudamérica

Lo que comenzó como un rumor ha escalado a un contacto formal con la directiva de Grupo Pachuca, encabezada por Jesús Martínez Patiño. Según reportes de Marca, Universidad de Chile ha mostrado un interés persistente en el técnico argentino tras la salida de Francisco Meneghini. La dirigencia del club andino ya se ha comunicado para explorar la posibilidad de fichar a Solari, quien es uno de sus principales candidatos.

Según el periodista argentino Nahuel Ferreira, la directiva del club chileno ya habría contactado directamente a Solari. A través de su cuenta en la red social "X", Ferreira afirmó que le ofrecieron al técnico rosarino un contrato con un salario similar al que percibe actualmente en México.

Universidad de Chile ya contactó a Pachuca para fichar a Esteban Solari | MEXSPORT

Aunque el interés por el DT de los Tuzos es claro, el cuadro chileno tiene en mente otros nombres para ocupar el banquillo de la "U" incluyendo a figuras como Jorge Fossati, Reinaldo Rueda y el exseleccionador Ricardo Gareca.

El actual entrenador de los Tuzos tiene un contrato vigente hasta junio de 2026. Se ha informado que su intención es cumplir con dicho acuerdo y, durante el verano, analizar sus opciones, que podrían incluir su permanencia en el club o aceptar una oferta que mejore sus condiciones salariales.

En caso de optar por dejar a Pachuca y fichar con la U, el entrendor regresaría al futbol sudamericano tras haber pasado por las juveniles de Rosario Central entre 2017 y 2018, así como entrenador principal en el Everton de Chile (2024) y Godoy Cruz (2025).

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