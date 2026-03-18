América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?

América y Philadelphia Union se enfrentarán en un crucial partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF el 19 de marzo de 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Este duelo representa la vuelta de la eliminatoria entre ambos equipos, donde las Águilas buscarán aprovechar la ventaja conseguida en el partido de ida.

América llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos. Las Águilas vencieron recientemente al Mazatlán FC por 2:0 (16.03.2026) en la Liga MX, y consiguieron una importante victoria a domicilio contra Philadelphia Union por 0:1 (10.03.2026) en el partido de ida de esta misma competición. También derrotaron al Querétaro FC por 1:2 (07.03.2026), aunque sufrieron dos derrotas consecutivas anteriormente: 1:2 contra FC Juárez (05.03.2026) y un contundente 1:4 frente a Tigres (01.03.2026). Por su parte, Philadelphia Union atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Perdieron 3:1 contra Atlanta United (14.03.2026) en la MLS, cayeron 0:1 en casa ante las Águilas (10.03.2026) en la ida de esta eliminatoria, fueron derrotados 0:1 por San Jose Earthquakes (08.03.2026) y 1:2 por New York City FC (01.03.2026). Su única victoria reciente fue un contundente 7:0 contra Defence Force (27.02.2026) en la Liga de Campeones.

Raphael Veiga celebra gol con América | MEXSPORT

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos favorece claramente al América, que ha ganado los tres duelos previos sin conceder goles. En el partido más reciente, las Águilas vencieron a Philadelphia Union por 0:1 el 10 de marzo de 2026 en el partido de ida de esta misma competición. Anteriormente, el equipo mexicano ya había dominado al conjunto estadounidense en la Liga de Campeones de la CONCACAF de 2021, con victorias por 0:2 en Filadelfia (16.09.2021) y 2:0 en Ciudad de México (13.08.2021). Esta tendencia muestra una clara superioridad del América en los enfrentamientos directos.

Erick Sánchez se ha consolidado como una pieza fundamental en el mediocampo del CF América. El mexicano ha mostrado un excelente rendimiento en los últimos partidos, siendo clave en la creación de juego y en la recuperación de balones. Su actuación en el partido de ida contra Philadelphia fue determinante para conseguir la victoria, mostrando gran capacidad para controlar el ritmo del juego. Por parte de Philadelphia Union, Ezekiel Alladoh representa la principal amenaza ofensiva. El delantero ha sido uno de los pocos puntos brillantes en el equipo durante su reciente mala racha, aunque no pudo marcar diferencia en el partido de ida. Su velocidad y capacidad goleadora serán fundamentales si los estadounidenses quieren revertir la eliminatoria en Ciudad de México.

América vence 1-0 a Philadelphia | MEXSPORT

Trofeo de la Concachampions | IMAGO7

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER AMÉRICA VS PHILADELPHIA UNION?