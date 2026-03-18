Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?

América vs Philadelphia Union | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:16 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas recibe al conjunto de la MLS con una ventaja mínima en el marcador global

América y Philadelphia Union se enfrentarán en un crucial partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF el 19 de marzo de 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Este duelo representa la vuelta de la eliminatoria entre ambos equipos, donde las Águilas buscarán aprovechar la ventaja conseguida en el partido de ida.

América llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos. Las Águilas vencieron recientemente al Mazatlán FC por 2:0 (16.03.2026) en la Liga MX, y consiguieron una importante victoria a domicilio contra Philadelphia Union por 0:1 (10.03.2026) en el partido de ida de esta misma competición. También derrotaron al Querétaro FC por 1:2 (07.03.2026), aunque sufrieron dos derrotas consecutivas anteriormente: 1:2 contra FC Juárez (05.03.2026) y un contundente 1:4 frente a Tigres (01.03.2026). Por su parte, Philadelphia Union atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Perdieron 3:1 contra Atlanta United (14.03.2026) en la MLS, cayeron 0:1 en casa ante las Águilas (10.03.2026) en la ida de esta eliminatoria, fueron derrotados 0:1 por San Jose Earthquakes (08.03.2026) y 1:2 por New York City FC (01.03.2026). Su única victoria reciente fue un contundente 7:0 contra Defence Force (27.02.2026) en la Liga de Campeones.

Raphael Veiga celebra gol con América | MEXSPORT

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos favorece claramente al América, que ha ganado los tres duelos previos sin conceder goles. En el partido más reciente, las Águilas vencieron a Philadelphia Union por 0:1 el 10 de marzo de 2026 en el partido de ida de esta misma competición. Anteriormente, el equipo mexicano ya había dominado al conjunto estadounidense en la Liga de Campeones de la CONCACAF de 2021, con victorias por 0:2 en Filadelfia (16.09.2021) y 2:0 en Ciudad de México (13.08.2021). Esta tendencia muestra una clara superioridad del América en los enfrentamientos directos.

Erick Sánchez se ha consolidado como una pieza fundamental en el mediocampo del CF América. El mexicano ha mostrado un excelente rendimiento en los últimos partidos, siendo clave en la creación de juego y en la recuperación de balones. Su actuación en el partido de ida contra Philadelphia fue determinante para conseguir la victoria, mostrando gran capacidad para controlar el ritmo del juego. Por parte de Philadelphia Union, Ezekiel Alladoh representa la principal amenaza ofensiva. El delantero ha sido uno de los pocos puntos brillantes en el equipo durante su reciente mala racha, aunque no pudo marcar diferencia en el partido de ida. Su velocidad y capacidad goleadora serán fundamentales si los estadounidenses quieren revertir la eliminatoria en Ciudad de México.

América vence 1-0 a Philadelphia | MEXSPORT
Trofeo de la Concachampions | IMAGO7

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER AMÉRICA VS PHILADELPHIA UNION?

  • Fecha: miércoles 18 de marzo

  • Hora: 19:00 horas del centro de México

  • Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

  • Dónde ver: FOX One

Últimos videos
Lo Último
23:17 Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”
23:08 Cruz Azul elimina a Rayados y avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions
23:00 Aficionados revientan a Fox One tras la caída de transmisión de Cruz Azul vs Rayados
22:16 América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?
22:13 WhatsApp Guest Chat: Así puedes hablar con personas que no tienen cuenta
22:07 Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
21:19 ¿Hay plaga? Captan una rata en el Metro CDMX y preocupa a usuarios / VIDEO
21:15 ¡Se repite la historia! Argentina se despedirá rumbo al Mundial en La Bombonera
21:00 Clásico Mundial 2026: Todos los campeones del torneo de beisbol
20:45 FLOR VIGNA VA CON TODO VS ALANA FLORES EN SUPERNOVA 2
Tendencia
1
Empelotados Faitelson explota en vivo ante mirada del Piojo Herrera: "Dejate de mamad..."
2
Futbol Hirving 'Chucky' Lozano acepta que su futuro será lejos de San Diego FC
3
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
4
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
5
Futbol ¿Regresa Ochoa? Estos son los jugadores mexicanos en Europa que apuntan a ser convocados
6
Contra ¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 18 de marzo 2026
Te recomendamos
Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”
Futbol
17/03/2026
Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”
Cruz Azul elimina a Rayados y avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions
Futbol Nacional
17/03/2026
Cruz Azul elimina a Rayados y avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions
Se cae la transmisión de Fox One en el Cruz Azul vs Rayados | CAPTURA
Empelotados
17/03/2026
Aficionados revientan a Fox One tras la caída de transmisión de Cruz Azul vs Rayados
América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?
Futbol Nacional
17/03/2026
América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?
WhatsApp Guest Chat: Así puedes hablar con personas que no tienen cuenta
Contra
17/03/2026
WhatsApp Guest Chat: Así puedes hablar con personas que no tienen cuenta
Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
Beisbol
17/03/2026
Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos