André Jardine celebra sus 150 partidos al frente de Club América

André Jardine, técnico de América, cumplió el pasado domingo otra meta histórica: 150 partidos al frente de las Águilas, a quienes ya les dio un Tricampeonato de Liga MX.

André Jardine llega a 150 partidos con América | IMAGO7

¿Cómo llegó Jardine al América?

Después de una etapa difícil con Fernando 'Tano' Ortiz, con quien América se limitó solo a Semifinales, la directiva -encabezada por Santiago Baños- dio un volantazo y contrató al carioca, proveniente de Atlético de San Luis.

Y los resultados llegaron rápido: en su primer torneo con los azulcremas -Apertura 2023- Jardine consiguió el Campeonato de Liga, algo que al América se le había negado desde aquella Final con Cruz Azul en el Apertura 2018.

Lo que siguió para Jardine fue una serie de éxitos rotundos que concluyeron en un Tricampeonato de Liga MX, desde el Apertura 2023 hasta el Apertura 2024.

André Jardine con América en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué dijo André Jardine tras cumplir su partido 150?

A punto de cumplir tres años con América, Jardine confesó que siempre fue consciente del club al que llegaba, aunque nunca ha dejado de pelear por sus Águilas,

Cuando estaba por tomar la decisión de salir de San Luis, vi el tiempo promedio que los entrenadores se quedan en América y era poquito más de un año. Sabía hacia donde estaba yendo, en donde estoy parado, las dificultades de completar un sexto torneo en este club. Para mí, ya es una hazaña de un entrenador de Brasil que vino lleno de sueños. Es poco tiempo en México lo que llevo, aunque parece mucho.

Los números de Jardine al frente de América